Попавший в ДТП в Тульской области школьный автобус перевозил шестерых детей

Авария случилась 21 августа в 9.00 на 7-м километре автодороги «Быковка-Богородицк».

Школьный микроавтобус, перевозивший шестерых детей из поселка Куркино в летний лагерь на территории Тулы, на трассе столкнулся с автомобилем Lifan.

По предварительным данным, 33-летняя водитель Lifan допустила выезд на полосу встречного движения и задела микроавтобус по касательной.

Все дети, находившиеся в салоне, были пристегнуты. Никто не пострадал. Они отправлены в Тулу другим автобусом.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД региона, сейчас полиция ведет работу по выяснению деталей происшествия.