Попавший в ДТП в Тульской области школьный автобус перевозил шестерых детей
Авария случилась 21 августа в 9.00 на 7-м километре автодороги «Быковка-Богородицк».
Школьный микроавтобус, перевозивший шестерых детей из поселка Куркино в летний лагерь на территории Тулы, на трассе столкнулся с автомобилем Lifan.
По предварительным данным, 33-летняя водитель Lifan допустила выезд на полосу встречного движения и задела микроавтобус по касательной.
Все дети, находившиеся в салоне, были пристегнуты. Никто не пострадал. Они отправлены в Тулу другим автобусом.
Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД региона, сейчас полиция ведет работу по выяснению деталей происшествия.
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