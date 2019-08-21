Житель Узловского района пожаловался губернатору на кучи мусора в Кондуках

Алексей Дюмин подчеркнул, что необходимо найти решение, чтобы мусор не накапливался на территории Романцевских гор.

Житель Узловского района пожаловался губернатору Тульской области Алексею Дюмину на ненадлежащее состояние территории Романцевских гор в деревне Кондуки: не убирается мусор, беспрепятственно проезжают автомобили, что небезопасно для посетителей природной зоны.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов напомнил, что в 2018 году Романцевским горам присвоен статус особо охраняемой природной территории местного значения. По его словам, для поддержания порядка там систематически проводятся субботники, а на выезде установлен контейнер, мусор с которого регулярно вывозится.

Юрий Пафилов сообщил, что 23 августа на берегах Романцевских озер пройдет ключевое мероприятие Всероссийской акции по уборке берегов от мусора «Вода России», уже ставшая традиционной для этой территории. В акции примут участие более 300 добровольцев. Уборка пройдет в формате командного соревнования с селективным сбором отходов.

Алексей Дюмин поручил главе администрации Узловского района Николаю Терехову организовать работы по наведению порядка на этом месте, обеспечить территорию дополнительными контейнерами для сбора мусора, а также своевременный вывоз мусора, Юрию Панфилову - оказать содействие муниципалитету и проконтролировать выполнение поручения.

Губернатор подчеркнул, что необходимо найти решение, чтобы мусор не накапливался на территории Романцевских гор. Также важно обеспечить безопасное пребывание на особо охраняемой территории отдыхающих.