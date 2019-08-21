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На улице Оборонной в Туле сбили мотоциклиста

На улице Оборонной в Туле сбили мотоциклиста

ДТП случилось 21 августа около 10.45.

Как сообщил Myslo очевидец, в районе пересечения улиц Оборонной и Некрасова произошло ДТП с участием автомобиля Lada Largus и мотоцикла Honda.

В результате аварии мотоциклист получил различные травмы и был госпитализирован. Водитель автомобиля, по предварительным данным, не пострадал.

На момент публикации новости на место прибыли сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все детали происшествия. Отметим, что перекресток, на котором произошла авария, является регулируемым. 

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На улице Оборонной в Туле сбили мотокилиста, Фото: 1
На улице Оборонной в Туле сбили мотокилиста, Фото: 2
На улице Оборонной в Туле сбили мотокилиста, Фото: 3
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