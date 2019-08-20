Юные ефремовские пловцы привезли 20 медалей с международного турнира

В Болгарии (город Камчия) прошел финал детского международного турнира по плаванию «Кубок Золотого кольца». В нем приняли участие трое спортсменов из Ефремова, воспитанники тренера Александра Богомазова Алина Петухова, Илья Мазунов, София Назаренко.

В условиях огромной конкуренции наши ребята показали себя очень достойно и завоевали 20 медалей на троих!

Алина Петухова в своей возрастной группе стала победительницей на семи дистанциях, еще на двух — серебряной призеркой. Илья Мазунов победил на дистанции 400 метров вольным стилем, также завоевал пять серебряных медалей и одну бронзовую. София Назаренко добыла золотую, серебряную и две бронзовые медали.

Кроме того, София участвовала в спортивных сборах в Болгарии под руководством чемпионки Европы по плаванию Елены Богомазовой.

Отметим, что ефремовские спортсмены приняли участие в пяти этапах «Кубка Золотого кольца». Алина Петухова завоевала 45 медалей различных достоинств, Илья Мазунов — 11, София Назаренко — 5, Ангелина Чернова — 2, Мария Мокроусова — 18, Анастасия Чугунова — 2. Также за медали боролся и ефремовец Богдан Чернов.