В Тульской области боец спецподразделения застрелил подозреваемого

Как стало известно Myslo, на прошлой неделе в Плавске Тульской области сотрудник специального подразделения правоохранительных органов застрелил подозреваемого.



По неофициальной информации, инцидент произошел в тот момент, когда стражи порядка задерживали предполагаемых сбытчиков наркотических веществ, которые передвигались на автомобиле. Известно, что это были представители цыганского этноса.



Во время остановки машины водитель попытался сбить бойцов спецподразделения и, предположительно, наехал на ногу одному из них. После этого сотрудник произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем не менее двух на поражение.

От полученных ранений один подозреваемый скончался, второй госпитализирован.

Все обстоятельства случившегося, в том числе обоснованность применения оружия, будут установлены в ходе доследственной проверки.