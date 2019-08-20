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Проверьте, во сколько оценили вашу недвижимость
Фото Myslo.

Проверьте, во сколько оценили вашу недвижимость

В Тульской области завершена кадастровая оценка объектов капитального строительства, стоящих на учете по состоянию на 1 января 2019 года.

От кадастровой стоимости вашей квартиры, дома, гаража будет зависеть, какие налоги вам придется заплатить.

В Тульской области завершена кадастровая оценка всех объектов капитального строительства, стоящих на государственном кадастровом учете по состоянию на 1 января 2019 года. В перечне 1 396 884 объекта, в том числе более 650 тысяч — жилые помещения, более 217 тысяч — индивидуальные дома.

- Ранее кадастровую оценку недвижимости в регионе проводила коммерческая организация, которую выбирали по конкурсу. С 2017 года правила проведения кадастровой оценки изменились. Теперь на территории всей страны действует единая методика, утвержденная на федеральном уровне. Она основана на принципах единообразия и обоснованности. А кадастровую оценку проводит государственное учреждение — Областное бюро технической инвентаризации, — пояснил Михаил Пантелеев, министр имущественных и земельных отношений Тульской области.

БТИ уже выполнило первый этап работы — оценены все объекты, принадлежащие физическим, юридическим лицам или государству — жилые, нежилые, гаражи и машино-места, объекты незавершенного строительства и комплексы недвижимости, поставленные на кадастровый учет по состоянию на 1 января 2019 года. Земельные участки будут оценены по 4 категориям в следующем году.

По словам Михаила Пантелеева, кадастровая стоимость объектов недвижимости оценивалась с учетом экономических и социальных факторов, в том числе места расположения объектов, удаленности от центра, наличия инфраструктуры, транспортной доступности и др. Ранее эти факторы при оценке не учитывались.

Как узнать кадастровую стоимость недвижимости?

- Предварительный отчет с данными кадастровой стоимости объектов недвижимости размещен на 60 дней на сайте Росреестра (rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO) в Фонде данных государственной кадастровой оценки и областного БТИ (bti-tula.ru). У владельцев недвижимости есть время подать заявление в БТИ в случае несогласия этой оценки. После утверждения отчета это можно будет сделать в судебном порядке, — пояснил министр.

По закону, кадастровая оценка недвижимости проводится не чаще одного раза в три года и не реже, чем один раз в пять лет. Новая кадастровая оценка вступит в силу 1 января 2020 года. Налоги на недвижимость по новым расчетам собственникам придется платить с 2021 года.

- Новый порядок определения кадастровой стоимости объектов недвижимости призван повысить точность оценки и, соответственно, обеспечить справедливость налогообложения и сократить необходимость в пересмотре результатов кадастровой оценки, — сказал Михаил Пантелеев.

Андрей Слепцов, директор ГУ Тульской области «Областное БТИ» пояснил, каким образом можно проверить, во сколько оценили вашу квартиру, дом или гараж:

Андрей Слепцов

- На сайте Росреестра по кадастровому номеру объекта можно найти информацию о предыдущей кадастровой оценке, планируемой после перерасчета, о том, какие факторы были учтены при перерасчете. Например, если в базе Росреестра есть неполные данные об объекте — не указан год постройки, материал стен. Это влияет на кадастровую оценку объекта. Поэтому я призываю всех туляков проверить данные по кадастровой оценке своей недвижимости и подать свои замечания в случае выявления ошибок и неточностей.

Замечания к промежуточным отчетным данным принимают в течение 50 дней со дня их размещения в Фонде данных государственной кадастровой оценки. Срок окончания приема замечаний — 12 сентября 2019 года.

Подать замечания можно так:

  • лично в БТИ по адресу: Тула, ул. Л. Толстого, 114-а или в любом подразделении в муниципалитетах
  • электронным письмом на адрес: infobti@tularegion.org
  • обычным письмом на адрес: 300034, Тула, ул. Л. Толстого, 114-а
  • на сайте БТИ bti-tula.ru
  • через портал госуслуг или МФЦ.

Замечания должны содержать:

  • данные заявителя — ФИО физического лица или полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, при наличии адрес электронной почты
  • кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, в отношении которого есть замечания
  • номер страницы предварительного отчета, к которым вносят замечание (по желанию).

К замечанию к проекту можно приложить документы, подтверждающие наличие ошибок и неточностей при определении кадастровой оценки объекта недвижимости

Телефон горячей линии по вопросам государственной кадастровой оценки: (4872) 24−51−04 (доб. 76−76).

 

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Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 14:58 −1
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Люди
Михаил ПантелеевАндрей Слепцов
Место
Тула

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