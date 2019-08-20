новости
новости
Регистрация
По факту применения тульским спецназовцем оружия возбуждено уголовное дело

По факту применения тульским спецназовцем оружия возбуждено уголовное дело

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тульской области, по факту применения бойцом спецподразделения оружие при задержании группы наркоторговцев, возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Напомним, инцидент произошёл в Плавске. По предварительным данным, спецназовцы задерживали группу торговцев наркотиками, которые передвигались на автомобиле. При задержании один из них пытался сбить силовиков и наехал одному из них на ногу.

В результате боец применил табельное оружие. На предупредительные выстрелы злоумышленники не отреагировали, после этого был открыт огонь на поражение. Один из подозреваемых был ликвидирован на месте, второй госпитализирован.

В УМВД России по Тульской области по данному факту назначена служебная проверка. 

UPD: Новость изменена в 21.50.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
СУ СК России по Тульской областиуголовное делопревышение должностных полномочийбоец спецподразделения застрелил подозреваемогоприменение оружия
Место
Тульская областьПлавск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы обесточат 21 августа
Какие улицы Тулы обесточат 21 августа
В Рязанской области задержаны тульские автоугонщики
В Рязанской области задержаны тульские автоугонщики
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.