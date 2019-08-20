По факту применения тульским спецназовцем оружия возбуждено уголовное дело

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тульской области, по факту применения бойцом спецподразделения оружие при задержании группы наркоторговцев, возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Напомним, инцидент произошёл в Плавске. По предварительным данным, спецназовцы задерживали группу торговцев наркотиками, которые передвигались на автомобиле. При задержании один из них пытался сбить силовиков и наехал одному из них на ногу.

В результате боец применил табельное оружие. На предупредительные выстрелы злоумышленники не отреагировали, после этого был открыт огонь на поражение. Один из подозреваемых был ликвидирован на месте, второй госпитализирован.

В УМВД России по Тульской области по данному факту назначена служебная проверка.

UPD: Новость изменена в 21.50.