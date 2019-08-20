Какие улицы Тулы обесточат 21 августа
Плановые работы пройдут с 10.00 до 17.00.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» отключат электричество по следующим адресам:
- п. Косая Гора: ул. Лесная,
- ул. М. Горького, 62, 66,
- ул. Ф. Энгельса, 64,
- ул. Герцена, 50,
- ул. Пузакова, 12-А,
- ул. Коминтерна, 21, 6,
- ул. Фрунзе, 20-а,
- ул. Станиславского, 8-а, 10-а,
- ул. Н. Руднева, 56, 56-а,
- пер. Дачный, 1-11,
- пер. Доменный, 1-13,
- ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Сортировочная, 1-10-а,
- ул. Кутузова, 183-217 (нечётн.), 150,
- п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
- 1-4-й Горельские пр-ды,
- ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
- 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
- п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22,
- ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 64,
- п. Рудаково: ул. Победы, 19-35,
- ул. Л. Толстого, 1-29,
- ул. Октябрьская, 1-18.
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