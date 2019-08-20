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Какие улицы Тулы обесточат 21 августа

Какие улицы Тулы обесточат 21 августа

Плановые работы пройдут с 10.00 до 17.00.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» отключат электричество по следующим адресам:

  • п. Косая Гора: ул. Лесная,
  • ул. М. Горького, 62, 66,
  • ул. Ф. Энгельса, 64,
  • ул. Герцена, 50,
  • ул. Пузакова, 12-А,
  • ул. Коминтерна, 21, 6,
  • ул. Фрунзе, 20-а,
  • ул. Станиславского, 8-а, 10-а,
  • ул. Н. Руднева, 56, 56-а,
  • пер. Дачный, 1-11,
  • пер. Доменный, 1-13,
  • ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Сортировочная, 1-10-а,
  • ул. Кутузова, 183-217 (нечётн.), 150,
  • п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
  • 1-4-й Горельские пр-ды,
  • ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
  • 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
  • п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22,
  • ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 64,
  • п. Рудаково: ул. Победы, 19-35,
  • ул. Л. Толстого, 1-29,
  • ул. Октябрьская, 1-18.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:52 +1
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