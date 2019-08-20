В Рязанской области задержаны тульские автоугонщики

Сотрудники отдела МВД России по г. Донской задержали подозреваемых в угоне автомобилей.

По предварительным данным, двое местных жителей совершили не менее четырех угонов автомобилей в Донском, Новомосковске и Киреевском районе.

Злоумышленники выбирали что попроще — отечественные машины. Они вскрывали на них замки, а потом отправлялись кататься. Когда надоедало, то просто бросали авто.

При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили, что подозреваемые могут находиться в Рязанской области. Эта информация подтвердилась, двое предполагаемых угонщиков задержаны и доставлены для разбирательства.