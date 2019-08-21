Где в Туле не будет электричества 22 августа
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов скорректировать свои планы придётся жителям следующих домов:
- ул. Коминтерна, 8-16 (чётн.), 22, 24, 19, 23, 27,
- пер. Павшинский, 5, 8-18 (чётн.),
- ул. Седова, 31-35,
- ул. Филимоновская, 19,
- п. Косая Гора: ул. Пушкина, 10, 12, 14, 16,
- ул. Луговая, 20-а, 17, 12, 18, 14, 15, 16, 20,13,
- ул. Металлургов, 70 к. 2, 80-г, 62, 80-а,
- ул. Шухова, 2-6,
- ул. Каракозова, 65, 66,
- ул. Советская, 56, 54, 60-а, 60,
- ул. М. Горького, 14,
- ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.),
- ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.),
- ул. Литейная, 33, 37, 41, 13-21 (нечётн.), 21-а, 21-б,
- пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.),
- ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.),
- ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Циолковского, 14-а-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),
- ул. Щорса, 1,
- ул. Пирогова, 30-68 (чётн.), 19-49 (нечётн.),
- ул. Жуковского, 29-69 (нечётн.), 40-82 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.),
- ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а,
- ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
- ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.),
- ул. Глеба Успенского, 1-48,
- Хлебная площадь, 19/2,
- Мясново: ул. Чмутова, 130-158, 156-а, 158-б,
- ул. Моторная, 48-62, 62-а, (чётн.),
- 4-й пр-д, 1-а-е, 2-а-д, 1-13 (нечётн.), 13-а, 13-б, 2-20 (чётн.), 20-а,
- ул. Кабакова, 32-в, 36, 35,
- п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22,
- ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 64.
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