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Число жертв страшного ДТП на М2 под Тулой увеличилось до четырех
Фото Юлии Александровой.

Число жертв страшного ДТП на М2 под Тулой увеличилось до четырех

В одном из сгоревших авто найдено еще одно тело. Еще одна пострадавшая скончалась в больнице.

Как стало известно Myslo, в сгоревшем после ДТП ВАЗ-2114 найдены останки еще одного человека. Тело сильно обгорело. Кроме того, в больнице скончалась пожилая пассажирка Lexus, получившая черепно-мозговую травму.

Сразу после аварии было известно всего о двух погибших: водителе Kia и водителе ВАЗ.

Напомним, страшное ДТП произошло на трассе М2 недалеко от Груманта в Щекинском районе 19 августа. Столкнулись четыре автомобиля: Kia Rio, ВАЗ-2114, Lexus и грузовой Volkswagen Crafter. От удара три автомобиля загорелись. Версию очевидцев читайте здесь

Все обстоятельства аварии выясняются.

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В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 1
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 2
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 3
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 4
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 5
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 6
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 7
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 8
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 9
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 10
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 11
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 12
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 13
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 14
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 15
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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 10:15 +1
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