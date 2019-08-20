Фото Юлии Александровой.
Число жертв страшного ДТП на М2 под Тулой увеличилось до четырех
В одном из сгоревших авто найдено еще одно тело. Еще одна пострадавшая скончалась в больнице.
Как стало известно Myslo, в сгоревшем после ДТП ВАЗ-2114 найдены останки еще одного человека. Тело сильно обгорело. Кроме того, в больнице скончалась пожилая пассажирка Lexus, получившая черепно-мозговую травму.
Сразу после аварии было известно всего о двух погибших: водителе Kia и водителе ВАЗ.
Напомним, страшное ДТП произошло на трассе М2 недалеко от Груманта в Щекинском районе 19 августа. Столкнулись четыре автомобиля: Kia Rio, ВАЗ-2114, Lexus и грузовой Volkswagen Crafter. От удара три автомобиля загорелись. Версию очевидцев читайте здесь.
Все обстоятельства аварии выясняются.
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