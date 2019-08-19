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«Ночь кино» в Туле: спектакль Аверина, экстремальное мотошоу и концерт группы «Доктор Ватсон»
Фото из архива Myslo.

«Ночь кино» в Туле: спектакль Аверина, экстремальное мотошоу и концерт группы «Доктор Ватсон»

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24 августа в Тульской области уже в четвертый раз пройдет ежегодная акция «Ночь кино». Кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки готовят для гостей лекции и экскурсии, мастер-классы, встречи с любимыми актерами, концерты и показы известных фильмов.

В кинотеатрах и концертных залах будут представлены три кинокартины: «Балканский рубеж», «Домовой», «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел». На территории Тульской области показы пройдут на 32 площадках – в муниципальных кинозалах и домах культуры. Расписание бесплатных киносеансов уточняйте в кассе.

В ретро-кинотеатре «Майский (Тула, ул. 9 Мая, 1-а) помимо основных картин акции покажут фильмы «Старик Хоттабыч» и «Тим Талер, или Проданный смех».

В ремесленном дворе «Добродей» (Тула, ул. 9 Мая, 1-а) пройдет мастер-класс «Секреты кинопроизводства» от актера, режиссера, сценариста Олега Урюмцева. На творческой встрече с киноведом Марией Безрук обсудят отечественное кино. Также в «Добродее» пройдет фестиваль уличного кино и просмотр фильма «Солдатик» о самом юном герое Великой Отечественной войне Сереже Алешкове.

Большой кинопраздник ждет туляков и гостей города на Казанской набережной реки Упы.

Здесь будет дан старт XX юбилейному фестивалю комедийного кино «Улыбнись, Россия!», который по традиции пройдет в ноябре.

На набережной состоится большой кинопраздник. В концертной программе примут участие группа «Доктор Ватсон», которая исполнит песни из любимых кинофильмов, и ансамбль Ивана Заматаева «Заматаев band» с программой «А мы на ваши санкции…».

В музейно-выставочном комплексе Тульского кремля заслуженный артист РФ Максим Аверин исполнит сольный концерт «Научите меня жить».

Кроме того, на набережной будут работать каскадеры с экстремальным мотошоу. Развлекать людей будут ростовые куклы, тульские актеры и диджеи.

Завершится кинопраздник показом фильма кинорежиссера Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов».

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:28 +4
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