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В Плавске находящийся в федеральном розыске преступник убил двоих мужчин
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В Плавске находящийся в федеральном розыске преступник убил двоих мужчин

38-летний мужчина был задержан. У него обнаружены личные вещи одного из погибших.

В производстве отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области находятся два уголовных дела, возбужденных по статье «Убийство».

По версии следствия, с 12 по 13 августа в одном из домов, расположенных в переулке Чапаева в райцентре были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. В результате следственно-оперативных действий с помощью генетической экспертизы было установлено, что к двойному убийству причастен 38-летний мужчина, находящийся в федеральным розыске за различные преступления.

Когда его причастность к убийствам подтвердилась, он уже был задержан сотрудниками полиции и взят под стражу. В ходе следствия злоумышленник признался в убийстве двух человек и дал подробные показания на месте преступления. Кроме того, у него были найдены личные вещи одной из жертв. Следователи назначили необходимые судебные экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося. Расследование продолжается.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:33 0
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