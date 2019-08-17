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Олег Биржевой победил во Всероссийском турнире по боксу

Олег Биржевой победил во Всероссийском турнире по боксу

Всего на счету боксёров Тульской области оказались золотая и две бронзовые медали.

Тульский боксёр Олег Биржевой стал победителем прошедшего в Анапе Всероссийского турнира по боксу класса «А», посвящённого памяти Героя России, гвардии майора ВДВ Виктора Омелькова. Сегодня, 17 августа, в финальном бою в супертяжёлой весовой категории свыше 91 килограмма наш спортсмен уверенно победил москвича Хожиакбара Мамакова.

Всего на счету боксёров Тульской области оказались золотая и две бронзовые медали — третьи места заняли Аркадий Племениченко в категории до 64 килограммов и Роман Золотарёв в весе до 75 килограммов. Возглавлял нашу команду Василий Панфёров.

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Олег Биржевой победил во Всероссийском турнира по боксу, Фото: 1
Олег Биржевой победил во Всероссийском турнира по боксу, Фото: 2
Олег Биржевой победил во Всероссийском турнира по боксу, Фото: 3
Олег Биржевой победил во Всероссийском турнира по боксу, Фото: 4
Олег Биржевой победил во Всероссийском турнира по боксу, Фото: 5
Олег Биржевой победил во Всероссийском турнира по боксу, Фото: 6
Олег Биржевой победил во Всероссийском турнира по боксу, Фото: 7
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:02 +6
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