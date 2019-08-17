Олег Биржевой победил во Всероссийском турнире по боксу

Тульский боксёр Олег Биржевой стал победителем прошедшего в Анапе Всероссийского турнира по боксу класса «А», посвящённого памяти Героя России, гвардии майора ВДВ Виктора Омелькова. Сегодня, 17 августа, в финальном бою в супертяжёлой весовой категории свыше 91 килограмма наш спортсмен уверенно победил москвича Хожиакбара Мамакова.



Всего на счету боксёров Тульской области оказались золотая и две бронзовые медали — третьи места заняли Аркадий Племениченко в категории до 64 килограммов и Роман Золотарёв в весе до 75 килограммов. Возглавлял нашу команду Василий Панфёров.