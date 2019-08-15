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Виновник ДТП с тремя погибшими в Кимовске находится под домашним арестом
Фото из архива MySlo

Виновник ДТП с тремя погибшими в Кимовске находится под домашним арестом

По факту случившегося возбуждено два уголовных дела.

Как стало известно Myslo, 30-летний житель Кимовска, который 10 августа не справился с управлением Mitsubishi Lancer, вылетел с проезжей части и, задев припаркованные автомобили, врезался в дерево, заключён под домашний арест.

Напомним, иномарку мужчина угнал у своего знакомого, с которым незадолго до аварии распивал спиртное. Вместе с виновником аварии в машине находились четыре пассажирки. Три из них погибли, в том числе многодетная мать.

Сам виновник ДТП с места происшествия скрылся, его задержали через несколько часов. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение без цели хищения» и «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц».

Суда водитель будет дожидаться под домашним арестом. По предварительной информации, заключить его под стражу помешали травмы, полученные им в результате аварии.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:53 +3
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Тульская областьКимовск

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