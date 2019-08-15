Виновник ДТП с тремя погибшими в Кимовске находится под домашним арестом

Фото из архива MySlo

Как стало известно Myslo, 30-летний житель Кимовска, который 10 августа не справился с управлением Mitsubishi Lancer, вылетел с проезжей части и, задев припаркованные автомобили, врезался в дерево, заключён под домашний арест.

Напомним, иномарку мужчина угнал у своего знакомого, с которым незадолго до аварии распивал спиртное. Вместе с виновником аварии в машине находились четыре пассажирки. Три из них погибли, в том числе многодетная мать.

Сам виновник ДТП с места происшествия скрылся, его задержали через несколько часов. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение без цели хищения» и «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц».

Суда водитель будет дожидаться под домашним арестом. По предварительной информации, заключить его под стражу помешали травмы, полученные им в результате аварии.