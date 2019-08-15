Тульская область на первом месте в России по приёму соотечественников

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

По программе добровольного переселения в регион приехали более 60 тысяч человек.

На заседании правительства Тульской области обсудили вопрос содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В Послании Тульской областной Думе в 2017 году губернатор Алексей Дюмин поставил задачу привлечь кадры по востребованным в регионе профессиям и улучшить демографическую ситуацию. Ежегодно в Тульскую область поступает 6-8 тысяч заявлений о переезде, приехать вместе с членами семьи хотели бы более 15 тысяч человек. Большинство из них – востребованные специалисты: швеи, воспитатели, токари, электросварщики.

В прошлом году больше всего заявлений поступило от граждан Молдовы, Украины, Армении, Азербайджана и Узбекистана. Всего за все время реализации программы в Тульскую область переселились около 60 тысяч человек. Эта цифра вывела наш регион на первое место по приёму соотечественников.

В 2019 году Россия планирует принять более 66 тысяч соотечественников, из них более 8,5 тысяч прибудут в Тульскую область. На реализацию программы получена субсидия в 23 млн рублей, ещё 8 млн выделено из областного бюджета. Эти деньги пойдут на предоставление адресных мер поддержки и временное жилищное обустройство прибывших.