новости
новости
Регистрация
Тульская область на первом месте в России по приёму соотечественников
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульская область на первом месте в России по приёму соотечественников

По программе добровольного переселения в регион приехали более 60 тысяч человек.

На заседании правительства Тульской области обсудили вопрос содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 

В Послании Тульской областной Думе в 2017 году губернатор Алексей Дюмин поставил задачу привлечь кадры по востребованным в регионе профессиям и улучшить демографическую ситуацию. Ежегодно в Тульскую область поступает 6-8 тысяч заявлений о переезде, приехать вместе с членами семьи хотели бы более 15 тысяч человек. Большинство из них – востребованные специалисты: швеи, воспитатели, токари, электросварщики.

В прошлом году больше всего заявлений поступило от граждан Молдовы, Украины, Армении, Азербайджана и Узбекистана. Всего за все время реализации программы в Тульскую область переселились около 60 тысяч человек. Эта цифра вывела наш регион на первое место по приёму соотечественников.

В 2019 году Россия планирует принять более 66 тысяч соотечественников, из них более 8,5 тысяч прибудут в Тульскую область. На реализацию программы получена субсидия в 23 млн рублей, ещё 8 млн выделено из областного бюджета. Эти деньги пойдут на предоставление адресных мер поддержки и временное жилищное обустройство прибывших.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:11 −6
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областисовещание в правительствеПрограмма переселения соотечественников
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Виновник ДТП с тремя погибшими в Кимовске находится под домашним арестом
Виновник ДТП с тремя погибшими в Кимовске находится под домашним арестом
Туляк пытался украсть с движущегося поезда 87 слитков чугуна
Туляк пытался украсть с движущегося поезда 87 слитков чугуна
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.