В Киреевске нерадивого отца отправили на обязательные работы

Мужчина задолжал своей дочери алименты на сумму более 65 тысяч рублей.

Сотрудники отдела судебных приставов Киреевского района составили в отношении местного жителя протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП. По решению суда мужчина обязан платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери.

Однако выполнять свои обязательства нерадивый отец не спешил – сумма долга превысила 65 тысяч рублей. Рассмотрев подготовленные приставами материалы, суд назначил неплательщику 60 часов обязательных работ.