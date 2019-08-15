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В Киреевске нерадивого отца отправили на обязательные работы

В Киреевске нерадивого отца отправили на обязательные работы

Мужчина задолжал своей дочери алименты на сумму более 65 тысяч рублей.

Сотрудники отдела судебных приставов Киреевского района составили в отношении местного жителя протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП. По решению суда мужчина обязан платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери.

Однако выполнять свои обязательства нерадивый отец не спешил – сумма долга превысила 65 тысяч рублей. Рассмотрев подготовленные приставами материалы, суд назначил неплательщику 60 часов обязательных работ.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +1
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