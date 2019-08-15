Туляк пытался украсть с движущегося поезда 87 слитков чугуна

Кадр из фильма "Назад в будущее 3", Universal Pictures

Сотрудники тульской транспортной полиции пресекли необычную кражу. 32-летний мужчина забрался на полувагон грузового поезда и на перегоне между станциями «Дедилово» и «Узловая-2» во время движения сбросил 87 слитков чугуна.

Забрать чермет вор не смог – полицейские обнаружили разбросанные по насыпи бруски и задержали злоумышленника. Стоимость похищенного металла – около 17 тысяч рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».