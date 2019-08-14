В поселке Волово пропала женщина

К поискам подключились волонтера поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы тёмные, короткая стрижка.

Была одета: предположительно куртка цвета хаки, красные спортивные брюки, салатовые галоши.

Нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (920) 746-48-73 или 112.