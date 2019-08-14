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Тульские пряники отправят в космос
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские пряники отправят в космос

Первая партия была отправлена в Москву для подготовки и последующей отправки специальным бортом на космодром Байконур.

В Туле по инициативе губернатора Алексея Дюмина кондитерская фабрика «Ясная Поляна» испекла первую партию уникальных пряников для отправки на Международную космическую станцию (МКС).

Это совместный проект правительства Тульской области и Госкорпорации «Роскосмос». В рамках проекта создан оригинальный дизайн «Первого космического тульского пряника».

На нем изображен еще один символ региона — самовар, стилизованный под спутник, устремляющийся к звездам.

Дизайнеры и технологи кондитерской фабрики в кратчайшие сроки изготовили деревянную форму для выпечки 140-граммового лакомства. Пряник полностью ручной работы, по традиции тульских мастеров он содержит натуральный мед и фруктовую начинку.

14 августа первая партия пряников была отправлена в Москву для подготовки и последующей отправки специальным бортом на космодром Байконур.

22 августа запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Вместе с антропоморфным роботом Skybot F-850 брендовый «Первый космический тульский пряник» отправится на борт МКС в составе груза космического корабля «Союз МС-14».

В сентябре пряники вернутся в Тулу и займут достойное место в производственном музее фабрики-производителя.

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Автор: Кристина Вернигорина, 14 августа, в 17:12 −2
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