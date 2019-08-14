В Туле на ул. Вильямса водители маршрутки и автобуса устроили разборки из-за пассажиров

Фото очевидца.

Днем 14 августа в Туле на ул. Вильямса случился инцидент. Как рассказали Myslo очевидцы, двое водителей общественного транспорта не поделили пассажиров и устроили разборки.

По словам туляков, водитель автобуса №18 вышел на улицу и ударил кулаком по зеркалу маршрутки. Водитель микроавтобуса выскочил тоже, чтобы ответить, но не поставил «Газель» на ручник. Та покатилась и наехала ему на ногу.

Пострадавшего забрала скорая помощь. Обстоятельства происшествия выясняются.