Фото очевидца.
В Туле на ул. Вильямса водители маршрутки и автобуса устроили разборки из-за пассажиров
А покатившаяся маршрутка наехала на ногу собственному водителю.
Днем 14 августа в Туле на ул. Вильямса случился инцидент. Как рассказали Myslo очевидцы, двое водителей общественного транспорта не поделили пассажиров и устроили разборки.
По словам туляков, водитель автобуса №18 вышел на улицу и ударил кулаком по зеркалу маршрутки. Водитель микроавтобуса выскочил тоже, чтобы ответить, но не поставил «Газель» на ручник. Та покатилась и наехала ему на ногу.
Пострадавшего забрала скорая помощь. Обстоятельства происшествия выясняются.
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