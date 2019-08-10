Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле: фоторепортаж

Накануне в Туле стартовал традиционный фестиваль уличных театров «Театральный дворик». Напомним, в этом году организаторы обещают калейдоскоп представлений, музыки, смеха и волшебства. В Тулу приехали уличные артисты, жонглеры, музыканты, огненные шоу, драматические спектакли.
В фестивале примут участие многочисленные российские и зарубежные коллективы. Действие развернется на 16 театральных площадках на ул. Металлистов, на территории Тульского кремля и Казанской набережной.
10 августа
Международный чемпионат живых скульптур (ул. Металлистов).
15.00−18.30
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К212 (Беларусь, Минск);
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Живые статуи Cross Time (Беларусь, Минск);
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Studio Iron mask (Украина, Харьков);
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Уличный Театр СЮРЛЕДОН (Ростов-на-Дону);
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Некоммерческое Партнерство «Творческая Студия «Движитель» (Барнаул);
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Арт-студия «Лайм» (Казань);
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Уличный Театр «Барселона» (Тольятти-Москва);
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Творческая мастерская «Венеция» (Тула).
Галёрка (рядом с подземным переходом со стороны Казанской набережной)
19.15−20.00 Барабанное шоу Brincadeira (Испания).
20.00−20.30 Bloco Clandestino (Москва). Барабанно-хореографическое шоу.
20.30−21.00 Барабанное шоу Drum Drive (Архангельск).
La Rambla (от пам. Мосину до Кремля по ул. Металлистов)
17.00−17.45 Барабанное шоу Brincadeira (Испания).
Театральные ворота (ул. Металлистов, 19)
18.00−18.45 Барабанное шоу Drum Drive (Архангельск).
18.45−19.15 Театр ARTist (Череповец). Спектакль «Белки в кругосветке».
19.20−20.20 Театр в гриме De Bufo (Уфа). Спектакль «Клюква».
20.30−21.20 Уличный театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Площадной спектакль «Однажды в цЫрке».
21.20−22.00 Happy People Project (Москва). Интерактивный спектакль «Золотая змейка».
Театр FM (площадка рядом с беседкой «Волна»)
18.30−19.10 Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.
19.10−19.40 Студия цыганского танца BohoDance (Тула). «Цыганская душа».
19.45−20.15 «Аракс». Школа танцев Екатерины Юруть (Тула). Bellydance&show.
20.35−20.50 Dancegroup Iron Tribe (Тула).
20.55−21.15 Школа танцев Cubana Club (Тула). Сальса.
21.15−22.00 Творческая группа Веры Трофимовой (ТГВТ) (Тула). «Волшебство мюзикла».
Music Patio Fest (двор ул. Металлистов, 16)
17.45−18.30 Группа «Тень Города» (Тула). «Мелодия лета».
18.40−19.25 Мигель и Группа Amigos de Corazon (Россия — Перу).
19.40−20.10 Кроссовер-ансамбль Red Sparrow Band (Тула).
20.10−20.50 Позитив-бэнд Jazzophrenia (Тула).
21.00−22.00 Группа Feelin’s и Boris Savoldelli (Россия, Рязань — Италия).
«Амфитеатр» (беседка на набережной)
18.00−18.30 Струнный ансамбль El Classic (Тула).
18.40−19.10 Дуэт «Наедине» (Тула).
19.15−19.25 Творческое объединение «Индрик» (Тула). «Водевиль».
19.30−20.00 Театр танца Монплезир (Санкт-Петербург). «Магия барокко».
20.05−20.30 Студия цыганского танца BohoDance (Тула). «Испанские краски».
20.35−21.00 Александра Зиборова (Москва). HangDrum.
Авансцена (ул. Металлистов, 12−14)
18.00−18.40 Happy People Project (Москва). Интерактивный спектакль «Золотая змейка».
18.45−19.25 Fane Solamente (Испания).
19.30−20.20 Театр «НоС» (Санкт-Петербург). Спектакль-перформанс «Метаморфозы».
20.25−21.00 Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль «Безумная семейка».
21.10−22.00 Театр имени Которого Нельзя Называть (Санкт-Петербург). «Синема».
Театральная парковка (ул. Металлистов, 3)
17.00−17.30 Лиза Гвоздик (Санкт-Петербург). «Уличное кабаре».
17.30−18.30 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Концерт по заявкам».
18.35−19.20 Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург). Эксцентрическая комедия «Утро на марсе».
19.30−20.20 ТЕАТР УЛИЦ «ДОЖ» — независимая клоунада (Москва)."BREDLAM» — салонное ревю в одном акте.
20.30−21.00 Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула). Спектакль «Легенды ночных фонариков».
21.00−21.25 Барабанное шоу Crazy Army Drum Show (Тула).
Театр под балконом (ул. Металлистов, 6)
18.00−18.40 Уличный театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Площадной спектакль «Однажды в цЫрке».
18.40−19.05 Театр «АНТИ» (Тула — Москва). Перформанс «Типичный академизм».
19.10−19.40 Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль «Безумная семейка».
19.35−20.00 Тульская региональная общественная организация «Клуб свинговых танцев». (Клуб свинговых танцев Ё.П.Р.С.Т .) (Тула). «Мы танцуем буги-вуги каждый день».
20.00−20.30 Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.
20.35−21.15 Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург). Эксцентрическая комедия «Утро на марсе».
21.20−22.00 Театр в гриме De Bufo (Уфа). Спектакль «Клюква».
Театральная площадь (Казанская набережная)
18.00−18.20 Bloco Clandestino (Москва). Барабанно-хореографическое шоу.
18.20−19.00 «Московский художественный цирк» (Москва). Спектакль «Мечты о небе».
19.00−19.15 Награждение победителей Международного Чемпионата Живых скульптур.
19.15−19.45 Театр «Малый Трианон» (Санкт-Петербург). Спектакль «Сны о барокко».
19.50−20.20 Веселые великаны (Беларусь, Могилёв). Игровой интерактив «Веселые страусы».
20.30−21.00 Уличный театр «Безлимит» («BezlimF (theater)») (Санкт -Петербург). Спектакль «Кстати о птичках».
21.00−22.00 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Неотправленные письма».
Горячая брусчатка (Памятник городовому)
18.00−18.30 Товарищество Актеров театр «МiрЪ» (Санкт-Петербург). Импронада «Гоголь-моголь».
18.30−19.00 Rainbow Circuss (Москва). Интерактивное клоунское шоу «Цирк из чемодана».
19.00−19.20 Цирковые клоуны Пашка и Веснушка (Тула).
19.20−19.50 Уличный театр «Безлимит» («BezlimF (theater)») (Санкт-Петербург). Спектакль «Кстати о птичках».
19.55−20.50 Театр уличного искусства SubRosa (Смоленск). Огненный спектакль Paguba.
20.55−21.40 Fane Solamente (Испания).
21.40−21.50 — Шоу-проект «Стихия» (Тула). Световое шоу GLAM.
21.50−22.00 — Театр огня «Эра» (Тула). Огненное шоу «Обсидиан».
На всех площадках.
17.00 — 22.00. Непредсказуемый предсказатель и Загадочная гадалка (Санкт-Петербург).
17.00 — 22.00. Аллея живых скульптур.
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Уличный Театр «Барселона» (Москва);
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Творческая мастерская «Венеция» (Тула);
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К212 (Беларусь, Минск);
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Живые статуи Cross Time (Беларусь, Минск);
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Studio Iron mask (Украина, Харьков);
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Уличный Театр СЮРЛЕДОН (Ростов-на-Дону);
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Некоммерческое Партнерство «Творческая Студия «Движитель» (Барнаул);
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Театр «Cхождение» (Архангельск);
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Арт-студия «Лайм» (Казань).