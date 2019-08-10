Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева

В фестивале примут участие многочисленные российские и зарубежные коллективы

Накануне в Туле стартовал традиционный фестиваль уличных театров «Театральный дворик». Напомним, в этом году организаторы обещают калейдоскоп представлений, музыки, смеха и волшебства. В Тулу приехали уличные артисты, жонглеры, музыканты, огненные шоу, драматические спектакли.

В фестивале примут участие многочисленные российские и зарубежные коллективы. Действие развернется на 16 театральных площадках на ул. Металлистов, на территории Тульского кремля и Казанской набережной.