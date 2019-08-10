новости
новости
Регистрация
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева

Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле: фоторепортаж

В фестивале примут участие многочисленные российские и зарубежные коллективы

Накануне в Туле стартовал традиционный фестиваль уличных театров «Театральный дворик». Напомним, в этом году организаторы обещают калейдоскоп представлений, музыки, смеха и волшебства. В Тулу приехали уличные артисты, жонглеры, музыканты, огненные шоу, драматические спектакли.
 
В фестивале примут участие многочисленные российские и зарубежные коллективы. Действие развернется на 16 театральных площадках на ул. Металлистов, на территории Тульского кремля и Казанской набережной.
 
 
10 августа

Международный чемпионат живых скульптур (ул. Металлистов).

15.00−18.30

  • К212 (Беларусь, Минск);
  • Живые статуи Cross Time (Беларусь, Минск);
  • Studio Iron mask (Украина, Харьков);
  • Уличный Театр СЮРЛЕДОН (Ростов-на-Дону);
  • Некоммерческое Партнерство «Творческая Студия «Движитель» (Барнаул);
  • Арт-студия «Лайм» (Казань);
  • Уличный Театр «Барселона» (Тольятти-Москва);
  • Творческая мастерская «Венеция» (Тула).

Галёрка (рядом с подземным переходом со стороны Казанской набережной)

19.15−20.00 Барабанное шоу Brincadeira (Испания).

20.00−20.30 Bloco Clandestino (Москва). Барабанно-хореографическое шоу.

20.30−21.00 Барабанное шоу Drum Drive (Архангельск).

La Rambla (от пам. Мосину до Кремля по ул. Металлистов)

17.00−17.45 Барабанное шоу Brincadeira (Испания).

Театральные ворота (ул. Металлистов, 19)

18.00−18.45 Барабанное шоу Drum Drive (Архангельск).

18.45−19.15 Театр ARTist (Череповец). Спектакль «Белки в кругосветке».

19.20−20.20 Театр в гриме De Bufo (Уфа). Спектакль «Клюква».

20.30−21.20 Уличный театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Площадной спектакль «Однажды в цЫрке».

21.20−22.00 Happy People Project (Москва). Интерактивный спектакль «Золотая змейка».

Театр FM (площадка рядом с беседкой «Волна»)

18.30−19.10 Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.

19.10−19.40 Студия цыганского танца BohoDance (Тула). «Цыганская душа».

19.45−20.15 «Аракс». Школа танцев Екатерины Юруть (Тула). Bellydance&show.

20.35−20.50 Dancegroup Iron Tribe (Тула).

20.55−21.15 Школа танцев Cubana Club (Тула). Сальса.

21.15−22.00 Творческая группа Веры Трофимовой (ТГВТ) (Тула). «Волшебство мюзикла».

Music Patio Fest (двор ул. Металлистов, 16)

17.45−18.30 Группа «Тень Города» (Тула). «Мелодия лета».

18.40−19.25 Мигель и Группа Amigos de Corazon (Россия — Перу).

19.40−20.10 Кроссовер-ансамбль Red Sparrow Band (Тула).

20.10−20.50 Позитив-бэнд Jazzophrenia (Тула).

21.00−22.00 Группа Feelin’s и Boris Savoldelli (Россия, Рязань — Италия).

«Амфитеатр» (беседка на набережной)

18.00−18.30 Струнный ансамбль El Classic (Тула).

18.40−19.10 Дуэт «Наедине» (Тула).

19.15−19.25 Творческое объединение «Индрик» (Тула). «Водевиль».

19.30−20.00 Театр танца Монплезир (Санкт-Петербург). «Магия барокко».

20.05−20.30 Студия цыганского танца BohoDance (Тула). «Испанские краски».

20.35−21.00 Александра Зиборова (Москва). HangDrum.

Авансцена (ул. Металлистов, 12−14)

18.00−18.40 Happy People Project (Москва). Интерактивный спектакль «Золотая змейка».

18.45−19.25 Fane Solamente (Испания).

19.30−20.20 Театр «НоС» (Санкт-Петербург). Спектакль-перформанс «Метаморфозы».

20.25−21.00 Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль «Безумная семейка».

21.10−22.00 Театр имени Которого Нельзя Называть (Санкт-Петербург). «Синема».

Театральная парковка (ул. Металлистов, 3)

17.00−17.30 Лиза Гвоздик (Санкт-Петербург). «Уличное кабаре».

17.30−18.30 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Концерт по заявкам».

18.35−19.20 Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург). Эксцентрическая комедия «Утро на марсе».

19.30−20.20 ТЕАТР УЛИЦ «ДОЖ» — независимая клоунада (Москва)."BREDLAM» — салонное ревю в одном акте.

20.30−21.00 Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула). Спектакль «Легенды ночных фонариков».

21.00−21.25 Барабанное шоу Crazy Army Drum Show (Тула).

Театр под балконом (ул. Металлистов, 6)

18.00−18.40 Уличный театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Площадной спектакль «Однажды в цЫрке».

18.40−19.05 Театр «АНТИ» (Тула — Москва). Перформанс «Типичный академизм».

19.10−19.40 Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль «Безумная семейка».

19.35−20.00 Тульская региональная общественная организация «Клуб свинговых танцев». (Клуб свинговых танцев Ё.П.Р.С.Т .) (Тула). «Мы танцуем буги-вуги каждый день».

20.00−20.30 Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.

20.35−21.15 Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург). Эксцентрическая комедия «Утро на марсе».

21.20−22.00 Театр в гриме De Bufo (Уфа). Спектакль «Клюква».

Театральная площадь (Казанская набережная)

18.00−18.20 Bloco Clandestino (Москва). Барабанно-хореографическое шоу.

18.20−19.00 «Московский художественный цирк» (Москва). Спектакль «Мечты о небе».

19.00−19.15 Награждение победителей Международного Чемпионата Живых скульптур.

19.15−19.45 Театр «Малый Трианон» (Санкт-Петербург). Спектакль «Сны о барокко».

19.50−20.20 Веселые великаны (Беларусь, Могилёв). Игровой интерактив «Веселые страусы».

20.30−21.00 Уличный театр «Безлимит» («BezlimF (theater)») (Санкт -Петербург). Спектакль «Кстати о птичках».

21.00−22.00 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Неотправленные письма».

Горячая брусчатка (Памятник городовому)

18.00−18.30 Товарищество Актеров театр «МiрЪ» (Санкт-Петербург). Импронада «Гоголь-моголь».

18.30−19.00 Rainbow Circuss (Москва). Интерактивное клоунское шоу «Цирк из чемодана».

19.00−19.20 Цирковые клоуны Пашка и Веснушка (Тула).

19.20−19.50 Уличный театр «Безлимит» («BezlimF (theater)») (Санкт-Петербург). Спектакль «Кстати о птичках».

19.55−20.50 Театр уличного искусства SubRosa (Смоленск). Огненный спектакль Paguba.

20.55−21.40 Fane Solamente (Испания).

21.40−21.50 — Шоу-проект «Стихия» (Тула). Световое шоу GLAM.

21.50−22.00 — Театр огня «Эра» (Тула). Огненное шоу «Обсидиан».

На всех площадках.

17.00 — 22.00. Непредсказуемый предсказатель и Загадочная гадалка (Санкт-Петербург).

17.00 — 22.00. Аллея живых скульптур.

  • Уличный Театр «Барселона» (Москва);
  • Творческая мастерская «Венеция» (Тула);
  • К212 (Беларусь, Минск);
  • Живые статуи Cross Time (Беларусь, Минск);
  • Studio Iron mask (Украина, Харьков);
  • Уличный Театр СЮРЛЕДОН (Ростов-на-Дону);
  • Некоммерческое Партнерство «Творческая Студия «Движитель» (Барнаул);
  • Театр «Cхождение» (Архангельск);
  • Арт-студия «Лайм» (Казань).

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:41 +2
Другие статьи по темам
Событие
Театральный дворикфестиваль уличных театровкультура
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Безработная тулячка оказалась владелицей «резиновой» квартиры
Безработная тулячка оказалась владелицей «резиновой» квартиры
Полиция вычислила и задержала подозреваемого в ДТП с тремя погибшими в Кимовске
Полиция вычислила и задержала подозреваемого в ДТП с тремя погибшими в Кимовске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.