Стали известны лауреаты премий Тульской области в сфере науки и техники

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В этом году одна из премий присуждается впервые.

В правительстве Тульской области рассмотрели заявки на присуждение премий в сфере науки и техники. Премии присуждаются в соответствии с задачами нацпроекта «Наука» и Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Цель — поддержать ученых и специалистов, которые своими проектами вносят весомый вклад в развитие различных областей знаний.

Премии имени К. Д. Ушинского удостоена работа «Опыт фундаментальных исследований и популяризация историко-культурного наследия тульского региона» профессора кафедры истории и археологии Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого , руководителя центра региональных исторических исследований, доктора исторических наук, профессора Елены Симоновой.

Премия имени Е. Н. Сабинина присуждена работе коллектива авторов из АО «НПО „СПЛАВ“ им. А.Н. Ганичева» за разработку «Автоматизированный комплекс поддержания жизнедеятельности человека (в стационарном и мобильном исполнении)».

Премии имени Б. С. Стечкина удостоены работы авторских коллективов АО «НПО „СПЛАВ“ им. А.Н. Ганичева», АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» и Тульского государственного университета.

Премии Тульской области в сфере науки и техники учреждены Законом Тульской области от 5 января 2003 года № 362-ЗТО.

Ежегодно присуждаются: