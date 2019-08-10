новости
новости
Регистрация
Стали известны лауреаты премий Тульской области в сфере науки и техники
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Стали известны лауреаты премий Тульской области в сфере науки и техники

В этом году одна из премий присуждается впервые.

В правительстве Тульской области рассмотрели заявки на присуждение премий в сфере науки и техники. Премии присуждаются в соответствии с задачами нацпроекта «Наука» и Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Цель — поддержать ученых и специалистов, которые своими проектами вносят весомый вклад в развитие различных областей знаний.
 
Премии имени К. Д. Ушинского удостоена работа «Опыт фундаментальных исследований и популяризация историко-культурного наследия тульского региона» профессора кафедры истории и археологии Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, руководителя центра региональных исторических исследований, доктора исторических наук, профессора Елены Симоновой.
 
Премия имени Е. Н. Сабинина присуждена работе коллектива авторов из АО «НПО „СПЛАВ“ им. А.Н. Ганичева» за разработку «Автоматизированный комплекс поддержания жизнедеятельности человека (в стационарном и мобильном исполнении)».
 
Премии имени Б. С. Стечкина удостоены работы авторских коллективов АО «НПО „СПЛАВ“ им. А.Н. Ганичева», АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» и Тульского государственного университета.
 
Премии Тульской области в сфере науки и техники учреждены Законом Тульской области от 5 января 2003 года № 362-ЗТО.
 
Ежегодно присуждаются:
 
  • 3 премии имени Б. С. Стечкина — за значительный вклад в развитие естественных и технических наук, разработку и внедрение технологий, техники и материалов;
  • премия имени К. Д. Ушинского — за значительный вклад в развитие гуманитарных наук;
  • премия имени Е. Н. Сабинина — за значительный вклад в разработку и внедрение в производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в организациях оборонно-промышленного комплекса области. Премия имени Е. Н. Сабинина присуждается в 2019 году впервые. Она учреждена по инициативе губернатора Алексея Дюмина.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:33 +2
Другие статьи по темам
Событие
наукапремиинаучные премии
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Гибель матери троих детей в Кимовске взяли на контроль органы соцзащиты
Гибель матери троих детей в Кимовске взяли на контроль органы соцзащиты
Туляки празднуют День физкультурника: большой фоторепортаж
Туляки празднуют День физкультурника: большой фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.