Фото и видео Дмитрия Колоскова
Возле «Гостиного двора» в Туле иномарка после ДТП снесла ограждение и выехала на тротуар
Информации о пострадавших пока не поступало.
Как сообщили Myslo очевидцы, в центре города, на ул. Советской, напротив ТЦ «Гостиный двор», столкнулись «Лада Веста» и Hyundai Solaris.
После столкновения иномарка под управлением женщины снесла две секции металлического ограждения, выехала на тротуар и едва не врезалась в стену здания. По счастливой случайности, на тротуаре в этот момент не оказалось пешеходов.
Информации о пострадавших не поступало, причины и обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.
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