Возле «Гостиного двора» в Туле иномарка после ДТП снесла ограждение и выехала на тротуар

Фото и видео Дмитрия Колоскова

Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщили Myslo очевидцы, в центре города, на ул. Советской, напротив ТЦ «Гостиный двор», столкнулись «Лада Веста» и Hyundai Solaris.

После столкновения иномарка под управлением женщины снесла две секции металлического ограждения, выехала на тротуар и едва не врезалась в стену здания. По счастливой случайности, на тротуаре в этот момент не оказалось пешеходов.

Информации о пострадавших не поступало, причины и обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.