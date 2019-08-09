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Возле «Гостиного двора» в Туле иномарка после ДТП снесла ограждение и выехала на тротуар
Фото и видео Дмитрия Колоскова

Возле «Гостиного двора» в Туле иномарка после ДТП снесла ограждение и выехала на тротуар

Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщили Myslo очевидцы, в центре города, на ул. Советской, напротив ТЦ «Гостиный двор», столкнулись «Лада Веста» и Hyundai Solaris.

После столкновения иномарка под управлением женщины снесла две секции металлического ограждения, выехала на тротуар и едва не врезалась в стену здания. По счастливой случайности, на тротуаре в этот момент не оказалось пешеходов.

Информации о пострадавших не поступало, причины и обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:07 +4
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Место
Тулаулица СоветскаяГостиный двор

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