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В Тульской области до конца года капитально отремонтируют пять детских поликлиник
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области до конца года капитально отремонтируют пять детских поликлиник

Работы пройдут до конца года, четыре объекта будут восстановлены на средства из внебюджетных источников.

В ходе рабочей поездки в Суворовский район губернатор Тульской области посетил детскую поликлинику Суворовской центральной районной больницы, открывшуюся после капитального ремонта. Отремонтировать помещения поликлиники Алексей Дюмин поручил еще в прошлом году. Сегодня он проконтролировал качество выполненных работ.

Замминистра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина рассказала, что капитальный ремонт был завершен в июле – теперь поликлиника вновь принимает пациентов. Благодаря поддержке спонсоров была перестроена входная группа. Теперь здесь есть теплая колясочная, разделены зоны приема больных детей и консультирования здоровых. Упразднена регистратура, организована комната для кормления, на входе в поликлинику оборудован пост охраны.

Главный врач Суворовской ЦРБ Сергей Кудряшов сообщил главе региона, что поликлиника обслуживает почти 5000 детей. Прием ведут 4 участковых педиатра, районный педиатр, детский невролог, офтальмолог, ЛОР, травматолог-ортопед, дерматолог, психиатр и хирург. Средними специалистами поликлиника укомплектована полностью. 

Губернатор пообщался с мамами, дети которых наблюдаются в поликлинике, поинтересовался их мнением о ремонте поликлиники и качестве медобслуживания:

Главная комиссия, которая будет оценивать результат нашей работы, – это жители области. Важно, чтобы у вас не было претензий ни к качеству ремонта, ни к работе врачей.

Алексей Дюмин отметил, что на ремонт медучреждений выделяются значительные средства. Работы ведутся почти во всех районах, но в регионе по-прежнему остаются отделения, которые надо приводить в порядок. 

В этом году за счет внебюджетных источников капитально ремонтируются четыре детских поликлиники, еще одна – за счет средств областного бюджета. Также бюджет финансирует ремонт двух детских стационарных отделений в Донском и Новомосковске. Ремонтные работы ведутся в 14 взрослых стационарных отделениях, 11 взрослых поликлиниках, 2 специализированных лечебных учреждениях, 4 амбулаториях и в 13 ФАПах. Ремонтируется 3 подстанции скорой помощи. Из всех источников финансирования на ремонт выделено более 500 млн рублей.

«Важно, чтобы запланированные на этот год работы были завершены в срок. В ближайшее время в график ремонта будут включены новые отделения. Так что и в следующем году мы обязательно продолжим приводить в порядок наши медучреждения», – отметил Алексей Дюмин.

Губернатор задал вопрос о техническом оснащении детской поликлиники Суворовской ЦРБ. Татьяна Семина сообщила, что все самое необходимое в учреждении есть. В этом году поликлиника дополнительно получит новое оборудование для офтальмологического кабинета, дефибриллятор, электрокардиограф и портативный аппарат УЗИ. Оборудование закупается в рамках проекта «Детское здравоохранение». Первая поставка ожидается во второй половине октября.

В этом году только на закупку оборудования для детских поликлиник области выделено 246 млн рублей. Будет приобретено оборудование для 10 детских поликлиник, в том числе для тех, в которых идет ремонт. Оборудование получат поликлиники Суворовского, Веневского, Каменского, Воловского, Ясногорского районов, г. Донского, три поликлиники в Туле, и еще одна – при Ленинской ЦРБ. В 2020 году новое оборудование должно поступить еще в 13 детских поликлиник, в пяти из них запланирован ремонт.

«В нацпроекте «Здравоохранение» развитию детской медицины посвящен отдельный региональный проект. Нужно стремиться к тому, чтобы наши детские больницы подтягивали свой уровень на примере Суворовской. Я в этой больнице уже третий раз. За два последних года виден серьезный прогресс – здесь был сделан ремонт, закуплено оборудование, стало комфортнее и пациентам, и сотрудникам», – прокомментировал Алексей Дюмин.

Глава региона также напомнил, что сейчас в Туле строятся новые корпуса перинатального центра и детской областной больницы. Ведется работа по привлечению медицинских кадров – это и выплаты врачам и медработникам среднего звена, и служебные квартиры. Областной минздрав сформировал фонд служебного жилья. Сейчас это 29 квартир. В этом году министерство приобретет еще 4 квартиры в Туле специально для педиатров.

«Мы продолжим ремонтировать детские поликлиники и стационарные отделения, улучшать их материально-техническую базу. Делать все возможное для того, чтобы повысить не только доступность, но и качество медицинской помощи детям», – подытожил губернатор.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:50 0
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