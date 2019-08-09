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Алексей Дюмин встретился с жителями аварийных домов в Суворовском районе
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин встретился с жителями аварийных домов в Суворовском районе

Один из них глава региона поручил расселить до 1 декабря.

Во время визита в Суворовский район губернатор Алексей Дюмин встретился с жителями дома № 6 по улице Маяковского поселка Центральный. Ранее они обратились к главе региона с просьбой помочь с расселением их дома, который находится в аварийном состоянии. В здании 11 квартир, в них живет 31 человек.

Алексей Дюмин поручил заместителю председателя правительства Тульской области Элеоноре Шевченко и главе администрации района Геннадию Сорокину до 1 декабря расселить жителей дома.

Глава региона напомнил, что сейчас в Тульской области 350 тысяч кв. м аварийного жилья. При этом в региональную программу переселения до 2024 года вошло только 108 тысяч кв. м. Это дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Ранее губернатор поручил составить перечень домов, в которых проблема стоит особенно остро. На их расселение в этом году выделен 101 млн рублей. Сейчас прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств.

По словам Элеоноры Шевченко, в Суворовском районе значительный объем аварийного жилищного фонда, не вошедшего в программу переселения. В 2019-2024 годах будет расселено 13 аварийных жилых домов. В программу переселения не вошли 60 домов. Губернатор поручил проработать дополнительные механизмы расселения аварийного жилья, не вошедшего в региональную программу.

Также на встрече были рассмотрены и другие обращения. Жители новостроек по улице  Садовой и Тульской пожаловались на протекающие кровли в домах, куда они были переселены из аварийного жилья. Ранее этот вопрос рассматривался на еженедельном оперативном совещании в областном правительстве. Выяснилось, что застройщик ООО «АЛЗА» допустил нарушения при строительстве.

Элеонора Шевченко пояснила, что администрация Суворовского района заключила договор с АО «ТулаОргтехстрой» на изготовление проектно-сметной документации (срок исполнения – до 31 августа) и выполнение ремонтных работ.

Алексей Дюмин поручил зампреду проконтролировать, чтобы до конца года кровля была отремонтирована.

Также к губернатору  обратились жители домов по улице Советской. Они пожаловались, что как только дома признали аварийными, управляющие компании отказались их обслуживать – уже несколько лет не проводится текущий ремонт, не окашивается придомовая территория. Во многих домах есть проблемы с отоплением и очисткой выгребных ям. Глава региона вместе с жителями оценил состояние жилых помещений.

«Такая ситуация недопустима, – заявил Алексей Дюмин. – Даже если дом признан аварийным, его необходимо обслуживать, чтобы у людей были безопасные условия проживания. У таких домов обязательно должны быть управляющие компании».

Губернатор поручил главе администрации Суворовского района Геннадию Сорокину помочь жителям закрепить дома за обслуживающей организацией, а заместителю председателя правительства Тульской области Элеоноре Шевченко – взять на особый контроль вопросы подготовки к отопительному сезону.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:37 +1
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Место
Тульская областьСуворов

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