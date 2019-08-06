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Аналитика: Тихие выборы в Тульской области

Аналитика: Тихие выборы в Тульской области

Окончательный срок регистрации кандидатов в депутаты 7 августа. Но в целом пазлы на предвыборной картине уже сложились.

Выборы в Тульской области перевалили через важный рубеж – завершение приема документов от потенциальных участников. То есть больше, чем заявилось, уже не будет – список закрыт. Но кто из соискателей продолжит борьбу до конца, еще неясно. Окончательный срок регистрации – 7 августа. Но в целом пазлы на предвыборной картине уже сложились.     

Партийные ряды

Партии регистрируются на выборы двумя способами: или со сбором подписей, или без такового. От него освобождены 4 партии, представленные в Госдуме. Это «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Им достаточно провести конференции по выдвижению кандидатов и представить свои документы в избирком, как и партиям, набравшим на прошлых выборах более 3% голосов избирателей. В Тульской области это «Партия пенсионеров за справедливость», остальным требуется собирать подписи. Эту процедуру решили проходить в Тульскую областную Думу «Коммунисты России», «Яблоко», «Родина», «Российский общенародный союз». На момент написания материала, 4 августа, по первым двум решения ЦИК Тульской области еще нет, а вот РОС и «Родина», скорее всего, получат отрицательный ответ, поскольку не стали сдавать подписи. Таким образом, в выборах в ТОД могут принимать участие 7 партий.

В выборах в Тульскую городскую Думу ситуация похожая, с небольшим дополнением: кроме участников региональных выборов, в областной столице подали документы на участие еще и «Зеленые». Но до регистрации не дошли, поскольку из 15 необходимых кандидатов в общегородском списке было только 7. Также получила отказ и «Родина», поскольку не представила подписи. Остальные партии зарегистрированы, а 3 ждут решения своей участи на днях: «Яблоко», РОС, «Коммунисты России».

Выдвижение партийных списков требует от партии значительных кадровых ресурсов. На выборах в ТОД, например, надо «закрыть» минимум 6 территориальных групп по 4 человека в каждой. Поэтому некоторые объединения выдвигались не по пропорциональным спискам, а по отдельным округам. Так поступили партия «Роста» (1 кандидат в ТОД) и «Родная партия» (3 кандидата в ТГД). Идут по одномандатным округам региональные лидеры партий «Рост» и РОС.

Московско-крымско-алтайское нашествие 

Вообще, для политической партии подбор кандидатов – очень непраздный вопрос. И если к некоторым выстраиваются очереди (например, на праймериз «ЕДИНОЙ РОССИИ» средний конкурс был 7 человек на место), то другие партии набирают кандидатов буквально по объявлениям. Например, среди кандидатов КПРФ 44% выдвиженцев – не жители Тульской области. Собираются стать депутатами 12 жителей Московской области, по 4 – Крыма и Алтайского края, по 3 – Брянской и Курской областей, 2 – Рязанской области, по 1 – Москвы, Калужской и Владимирской областей, Республики Татарстан. Всего 32 человека из 72. Согласитесь, странный подбор кандидатов для партии, которая объявляет себя патриотом родного края. Какое-то московско-крымско-алтайское нашествие.

Одномандатные герои

Всего в Тульскую областную Думу изъявили желание баллотироваться 144 кандидата, в Тульскую городскую Думу – 169 человек. Как мы видим, интерес к муниципальному депутатствованию несколько выше. Поскольку и округа поменьше, и не такие большие по территориям, как некоторые сельские округа в ТОД, и подписей надо собрать существенно меньше – 110 вместо 1500, да и находятся они недалеко от домов большинства кандидатов.

Обращает на себя внимание одно обстоятельство. Все зарегистрированные кандидаты в одномандатных округах являются выдвиженцами какой-то из партий. Единственное исключение из этого правила – самовыдвиженец в 4-м округе в ТГД, но и он является членом партии «ПАРНАС». 

Поговорка «Один в поле не воин» в нынешнем избирательном процессе приобрела особый смысл. Слишком много юридических и технических тонкостей и ограничений, чтобы обычному человеку можно было рассчитывать только на собственные силы. Партии обладают соответствующим опытом и технологиями. И в этом есть смысл: люди стремятся в депутаты, чтобы писать законы. Если они не могут или не хотят выполнять их требования, как они могут заниматься их созданием? Кстати, про выполнение требований закона. В депутаты Облдумы идут и ранее судимые граждане. 3 из них – от КПРФ и 3 – от «Справедливой России». Закон это не запрещает, но обязует кандидатов сообщить избирателям о факте своей судимости. Пусть она будет даже снята или погашена.

Битва идей и людей

В целом каких-то серьезных скандалов на выборах в Тульской области по итогам регистрации партий и кандидатов не ожидается. Действительно, кроме «системных» партий, представленных в Государственной Думе, в выборах будут участвовать и так называемые партии «второго эшелона»: «Партия пенсионеров за справедливость», «Коммунисты России», «Яблоко», «Российский общенародный союз». Фактически представлена вся политическая палитра: от правого до левого фланга. Можно выбрать на свой вкус. Поэтому выборы в Тульской области скорее будут битвой идей и людей, чем юридических технологий.         

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