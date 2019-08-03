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На трассе М2 в Тульской области «догнали» друг друга четыре авто

На трассе М2 в Тульской области «догнали» друг друга четыре авто

В месте аварии наблюдается незначительное затруднение движения.

Сегодня днем на 192 км трассы М2 произошло массовое ДТП – столкнулись «ВАЗ», «Рено», «Мазда» и «Мерседес».  Об этом Myslo сообщил очевидец, он же прислал видео с места аварии.

Пострадавших, предположительно нет.  Машины серьезно не повреждены. «Паравозик» занял одну полосу. В месте аварии наблюдается незначительное затруднение движения.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:08 +3
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