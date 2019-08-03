Под Тулой в поле ассенизаторские машины сливают фекалии

По словам местных жителей, происходит это уже на протяжении года.

Видео, на котором зафиксирован факт самовольного слива из ассенизаторской машины канализационные воды, выкаченные из выгребных ям и подвалов, прислал в редакцию один из местных жителей.

Он уточнил, что поле находится между Северным Заречье и деревней Ивановка.

«Происходит это уже не менее года, каждый день по несколько раз. Мы устали от этого запаха, который исходит от слитых фекалий», – пояснил мужчина.

Из видео, которое он снял, становится понятно, почему водители предпочитают нарушать закон: штраф всего 2000 рублей, а стоимость услуг ассенизаторской машины, видимо, может с лихвой окупить этот штраф.