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Владимир Путин подписал закон о повышении «детских» пособий

Владимир Путин подписал закон о повышении «детских» пособий

На данный момент размер этого пособия составляет 50 рублей. Планируется, что в перспективе оно увеличится до размера прожиточного минимума, принятого в регионе.

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении детских пособий. Информация опубликована на интернет-портале правовой информации.

Новый закон позволит большему числу россиян получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка. Кроме этого он продлит для некоторых категорий семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.

Главное нововведение – изменение критерия нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого и последующего ребенка. 

Теперь пособия будут выплачивать семьям, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя. 

Продлятся и сроки подачи заявления на пособие по уходу за ребенком. В настоящее время это полтора года, а будет три.

На данный момент размер этого пособия составляет 50 рублей. Планируется, что в перспективе оно увеличится до размера прожиточного минимума, принятого в регионе, уточняет Russian.RT.

Согласно документу, с 1 января 2020 года следует установить ежемесячные выплаты гражданам, «находящимся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определённом в субъекте Российской Федерации».

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:26 −1
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