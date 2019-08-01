Гидрометцентр рассказал о погоде в августе
Июльская погода расстроила туляков. Может, хотя бы август будет теплым?
О погоде в последнем летнем месяце рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко. Его прогноз приводит «Российская газета».
В Центральном федеральном округе в начале месяца будет холоднее обычного, а затем температура вернется к средним многолетним значениям.
Например, норма для Москвы: в начале августа дневные температуры должны составлять плюс 24 градуса, ночные — плюс 15 градусов. В конце последнего летнего месяца днем обычно бывает плюс 19, ночью — плюс 10 градусов. Но первая неделя августа будет холоднее нормы.
Приятные новости для тех, кто собирается в августе на Черное море. В Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края будет тепло. Дневная температура ожидается в пределах 25-30 градусов тепла, а временами – подниматься и до 32-х.