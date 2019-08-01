новости
новости
Регистрация
Гидрометцентр рассказал о погоде в августе
Фото Алексея Пирязева.

Гидрометцентр рассказал о погоде в августе

Июльская погода расстроила туляков. Может, хотя бы август будет теплым?

О погоде в последнем летнем месяце рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко. Его прогноз приводит «Российская газета».

В Центральном федеральном округе в начале месяца будет холоднее обычного, а затем температура вернется к средним многолетним значениям.

Например, норма для Москвы: в начале августа дневные температуры должны составлять плюс 24 градуса, ночные — плюс 15 градусов. В конце последнего летнего месяца днем обычно бывает плюс 19, ночью — плюс 10 градусов. Но первая неделя августа будет холоднее нормы.

Приятные новости для тех, кто собирается в августе на Черное море. В Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края будет тепло. Дневная температура ожидается в пределах 25-30 градусов тепла, а временами – подниматься и до 32-х.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:23 +2
Другие статьи по темам
Событие
погодаавгуст2019

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Страшное ДТП на ул. Кутузова в Туле: скончался еще один подросток
Страшное ДТП на ул. Кутузова в Туле: скончался еще один подросток
Компания «Ю-КОНСАЛТ» приглашает на работу
Компания «Ю-КОНСАЛТ» приглашает на работу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.