Гидрометцентр рассказал о погоде в августе

Фото Алексея Пирязева.

Июльская погода расстроила туляков. Может, хотя бы август будет теплым?

О погоде в последнем летнем месяце рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко. Его прогноз приводит «Российская газета».

В Центральном федеральном округе в начале месяца будет холоднее обычного, а затем температура вернется к средним многолетним значениям.

Например, норма для Москвы: в начале августа дневные температуры должны составлять плюс 24 градуса, ночные — плюс 15 градусов. В конце последнего летнего месяца днем обычно бывает плюс 19, ночью — плюс 10 градусов. Но первая неделя августа будет холоднее нормы.

Приятные новости для тех, кто собирается в августе на Черное море. В Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края будет тепло. Дневная температура ожидается в пределах 25-30 градусов тепла, а временами – подниматься и до 32-х.