Житель Ростова-на-Дону пропал по дороге в Ефремов

Поисковики просят жителей региона оказать содействие в поисках 39-летнего Евгения Чурсина, который 24 июля выехал из Ростова-на-Дону в Ефремов и пропал.

Приметы: рост 190-195, худощавого телосложения, волосы темные короткая стрижка, глаза серые. Был одет в кофту с длинными рукавами цвета «мокрый асфальт», синие джинсы и синие кроссовки.