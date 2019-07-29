Житель Ростова-на-Дону пропал по дороге в Ефремов
Поисками мужчины занимаются волонтёры отряда «Лиза Алерт».
Поисковики просят жителей региона оказать содействие в поисках 39-летнего Евгения Чурсина, который 24 июля выехал из Ростова-на-Дону в Ефремов и пропал.
Приметы: рост 190-195, худощавого телосложения, волосы темные короткая стрижка, глаза серые. Был одет в кофту с длинными рукавами цвета «мокрый асфальт», синие джинсы и синие кроссовки.
Если вы видели этого человека, позвоните по телефонам: 8(953)441-21-12, 8(800)700-54-52 или 112.
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