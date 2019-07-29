На проспекте Ленина образовалась пробка из-за двух ДТП

Фото Сергея Старикова

Как сообщает корреспондент Myslo, на проспекте Ленина, в районе пересечения с ул. Первомайской серьёзно затруднено движение из-за двух ДТП напротив дома № 53.

Участниками первого ДТП стали три транспортных средства. С прилегающей территории на проспект выезжала Chevrolet Niva которая по касательной столкнулась с мотоциклом Honda. От удара мотоцикл выехал на встречную полосу и врезался в Kia Sportage.

Спустя примерно 30 минут, на этом же месте столкнулись попутные Fiat и Opel, водители которых, предположительно, отвлеклись на первое ДТП. На участке затруднено движение, планируйте пути объезда.