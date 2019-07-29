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На улице Пролетарской в Туле Honda влетела под трамвай
Фото и видео Сергея Старикова

На улице Пролетарской в Туле Honda влетела под трамвай

Авария произошла на пересечении с улицей Епифанской.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 29 июля, на пересечении улиц Пролетарской и Епифанской автомобиль Honda Civic влетел под трамвай. В машине находились двое детей и девушка-водитель, никто не пострадал.

Как пояснила автомобилистка, она ехала вверх по ул. Епифанской и увидела поворачивавший налево трамвай. Девушка нажала на тормоз, но автомобиль не остановился, видимо, из-за пробуксовки на рельсах. В результате произошло столкновение.

На момент публикации движение трамваев из Пролетарского района парализовано. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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Столкновение "Хонды" с трамваем на ул. Пролетарской, Фото: 1
Столкновение "Хонды" с трамваем на ул. Пролетарской, Фото: 2
Столкновение "Хонды" с трамваем на ул. Пролетарской, Фото: 3
Столкновение "Хонды" с трамваем на ул. Пролетарской, Фото: 4
Столкновение "Хонды" с трамваем на ул. Пролетарской, Фото: 5
Столкновение "Хонды" с трамваем на ул. Пролетарской, Фото: 6
Столкновение "Хонды" с трамваем на ул. Пролетарской, Фото: 7
Столкновение "Хонды" с трамваем на ул. Пролетарской, Фото: 8
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:35 +6
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