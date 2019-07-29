новости
новости
Регистрация
Интернет-магазин с наркотиками: Двое туляков отправляли клиентам по почте гашиш
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Интернет-магазин с наркотиками: Двое туляков отправляли клиентам по почте гашиш

Свою «продукцию» дилеры прятали в банках со спортивным питанием.

Сотрудниками УКОН УМВД России по Тульской области задержали подозреваемых в распространении наркотического средства «синтетический гашиш» транспортными компаниями.

По предварительным данным, 24-летний мужчина изготавливал наркотик, а его 25-летний подельник был активным участником своеобразного интернет-магазина, осуществляя рассылку. 

- В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемые неоднократно отправляли посылки, маскируя наркотики в банках со спортивным питанием. Удалось выявить получателей посылок в ряде регионов страны. Общая масса изъятого наркотика составила свыше 500 г, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В одной из транспортных компаний Тулы полицейские в присутствии понятых изъяли посылки с синтетическим гашишем общей массой около 650 г. 

Во время задержания мужчин у них обнаружены 9 свертков со «спайсом» общей массой около 13 г. 

Подозреваемые арестованы, возбуждены уголовные дела предусматривающие ответственность за незаконный оборот наркотиков. Наказание за такую деятельность, согласно законодательству, составляет до 20 лет лишения свободы.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:38 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
наркотикиинтернет-магазинполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Волейболистки «Тулицы» тренируются в Центральном парке: репортаж
Волейболистки «Тулицы» тренируются в Центральном парке: репортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.