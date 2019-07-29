Интернет-магазин с наркотиками: Двое туляков отправляли клиентам по почте гашиш

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Свою «продукцию» дилеры прятали в банках со спортивным питанием.

Сотрудниками УКОН УМВД России по Тульской области задержали подозреваемых в распространении наркотического средства «синтетический гашиш» транспортными компаниями.

По предварительным данным, 24-летний мужчина изготавливал наркотик, а его 25-летний подельник был активным участником своеобразного интернет-магазина, осуществляя рассылку.

- В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемые неоднократно отправляли посылки, маскируя наркотики в банках со спортивным питанием. Удалось выявить получателей посылок в ряде регионов страны. Общая масса изъятого наркотика составила свыше 500 г, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В одной из транспортных компаний Тулы полицейские в присутствии понятых изъяли посылки с синтетическим гашишем общей массой около 650 г.

Во время задержания мужчин у них обнаружены 9 свертков со «спайсом» общей массой около 13 г.

Подозреваемые арестованы, возбуждены уголовные дела предусматривающие ответственность за незаконный оборот наркотиков. Наказание за такую деятельность, согласно законодательству, составляет до 20 лет лишения свободы.