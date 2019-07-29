Волейболистки «Тулицы» тренируются в Центральном парке: репортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Волейболистки «Тулицы» начали подготовку к предстоящему сезону в Высшей лиге «А», который стартует в начале октября. Спортсменки тренируются, как и в прошлом году, в Центральном парке и в манеже «Арсенала». Вместе с основной командой занимаются и девчонки из «Тулицы-2».

Корреспонденты Myslo посетили тренировку волейболисток и застали их на площадке для пляжного волейбола в парке. Небольшая разминка, разные физические упражнения, в том числе и планка, а в конце — бег по песку.

Легко всё только на первый взгляд. Но тяжелые упражнения скорее не изнуряют, а готовят организм к предстоящим нагрузкам на чемпионате. Вместе со своими спортсменками занимается и тренер Александр Перепёлкин. На своем примере он показывает подопечным, как важна не только сила мышц, но и сила духа:

Александр Перепёлкин – Погода для тренировок идеальная — не жарко и не холодно. Сейчас график подготовки у нас такой: три тренировочных дня, один выходной. Наш тульский сбор уже подходит к концу. Через некоторое время основная команда уедет в Сочи, а дубль — в Белоруссию.

По словам главного тренера, он доволен своими волейболистками и тем, в какой форме они вернулись после отпуска.

– Девчонки выполняли программу на отдыхе, пришли в хорошей физической форме. Меня это радует, потому что всё-таки два месяца прошло.

Сейчас «Тулица» делает упор на физическую подготовку, но постепенно начинает наигрывать волейбольные элементы. А помимо этого девчонки играют в футбол, флорбол, а также занимаются на воркаут-площадках.

К основной команде уже присоединились и новички — Богумила Бярда, Анастасия Гречаная, Жанна Каськова, Алина Подскальная, Алёна Лозюк и Светлана Суховерхова.

Кстати, окончательный формат предстоящего чемпионата до сих пор не утвердили. Александр Перепёлкин напомнил, что «Тулица» по-прежнему выступает категорически против предложенного Федерацией волейбола России варианта. Подробнее об этом читайте в нашем специальном материале здесь.