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Родительский день от компании «Щекиноазот»: солнце, пляж, игры, квест и море улыбок!
Фото Алексея Пирязева.

Родительский день от компании «Щекиноазот»: солнце, пляж, игры, квест и море улыбок!

В оздоровительном лагере «Новое поколение» пансионата «Шахтер» в третью смену отдыхают 150 ребят.

Это дети сотрудников ведущей химической компании России «Щекиноазот», а также воспитанники Благотворительного фонда семей Толстых, Топсе и Сокол. 27 июля в гости к детям приехали их родители — посмотреть приготовленный специально для них концерт, поучаствовать в квестах и получить массу положительных эмоций.

Лето — это всегда хорошее настроение, сочные фрукты, бронзовый загар, счастье и бесконечная радость. Поэт Сергей Есенин писал: «Есть что-то прекрасное в лете, а с летом прекрасное в нас», и это безусловно так! Замечательный семейный день, который мальчишки и девчонки провели на берегу Оки, останется в памяти ребят навсегда.

Масштабный концерт, увлекательная квест-программа, мини-диско, аквагрим, шоу трансформеров и крио-шоу, спортивные соревнования, художественная самодеятельность, концерт тульской певицы Ларисы Ситниковой, дискотека и салют — за такую насыщенную программу слова благодарности заслуженно звучат в адрес «Щекиноазота».

Ирина Подчуфарова, директор по управлению персоналом и социальному развитию компании «Щекиноазот»:

– «Щекиноазот» ежегодно организует летний отдых для сотрудников компании и членов их семей. В текущем году на побережье Черного моря, в Анапе, и по санаторно-курортным путевкам отдохнут более 300 человек. Особое внимание мы уделяем организации детского отдыха. Каждый год закупаем путевки для детей сотрудников в лагерь «Новое поколение» пансионата «Шахтер» в Алексинском районе. Дети отдыхают бесплатно, все расходы берет на себя компания.

Вот уже на протяжении нескольких лет ребята отдыхают в этом замечательном живописном месте, окруженном сосновым лесом, на берегу реки. С детьми занимаются опытные педагоги и вожатые.

Ребята поправляют свое здоровье, занимаются спортом и очень активно проводят время. Каждый год мы организуем родительский день — праздник для детей и родителей. Это корпоративная традиция — организовывать семейный отдых, отдых коллективами. Мы придаем огромное значение приверженности «Щекиноазоту», чтобы дети уже в юном возрасте чувствовали себя частью нашей большой химической компании. Специально для этого в гости к ребятам приехали активисты компании «Щекиноазот» — члены Совета молодых специалистов.

Совет молодых специалистов воссоздан на предприятии недавно. Это инициатива самих сотрудников.

Александр Платонов, ведущий инженер компании «Щекиноазот», председатель Совета молодых специалистов предприятия:

– Мы создали это подразделение и теперь проводим мероприятия, которые помогают нам, скрепляют и дают возможность реализоваться в социальных вопросах. Например, на днях прошла игра «Битва умов» — мы сразились в интеллектуальной сфере, проверили, кто сообразительней. Первое место заняла команда Проектно-конструкторского бюро, им вручили приз — огромный пирог. Море эмоций, впечатлений, радости!

– Сегодня приехали в лагерь поиграть с детишками и отдохнуть после рабочей недели. С погодой очень повезло. Говорят, «Щекиноазот» — это большая, дружная семья. Я полностью с этим согласен. Мы приехали командой: все дружные, раскрепощенные, у нас нет друг от друга секретов. Как я сам стал частью семьи «Щекиноазот»? Отучился и стал искать работу. Узнал, что есть предприятие — сильное, которое развивается, у которого блестящие перспективы. Я пришел сюда и за четыре года сделал карьеру от слесаря до ведущего инженера. Молодежи на «Щекиноазоте» много, и мы делаем всё для того, чтобы ее становилось еще больше.

Екатерина Шутова, переводчик в новой проектной группе по производству аммиака и карбамида:

– Я работаю на предприятии всего полгода, но мне всё очень нравится.  О предприятии «Щекиноазот» знают все, да еще знакомые посоветовали устроиться сюда работать. И я решила попробовать свои силы. Сегодняшнее мероприятие очень важное — дети уже сейчас должны понимать, какие у них есть перспективы в дальнейшем, к чему им стремиться. И вместе с положительными эмоциями от игры, праздника у них останется теплое воспоминание и о компании «Щекиноазот».

Одним из самых запоминающихся мероприятий родительского дня стал большой квест. Всех ребят разделили на разновозрастные группы, где младшие обрели лидеров в лице старших товарищей, а сами получили прекрасную возможность раскрыть свой потенциал под присмотром более опытных игроков.

Азарт, шутки, смех, радость, атмосфера летнего приключения и прекрасная командная работа — всё это сделало квест интересным и увлекательным.

Да и весь родительский день получился с приставкой супер, просто незабываемым!

Анастасия Федина, директор детского оздоровительного лагеря «Новое
поколение»:

– Лагерный быт по-своему уникален, но мы с детьми, в свою очередь, не забываем про своих самых близких людей. На протяжении нескольких дней мы готовили этот концерт. Я надеюсь, всем он понравится! Каждая смена у нас очень эмоциональная и жизнерадостная. Дети активные, целеустремленные, с ними очень легко работать.

Вера Белова, бухгалтер, с сыном Павлом, 8 лет:

– В «Шахтере» мой сын отдыхает в первый раз, но я отпустила его сюда с легким сердцем: я абсолютно спокойна за него и знаю, что здесь с ним всё будет хорошо. Даже когда звоню, Паша не всегда трубку берет, потому что ему всегда некогда, он всегда занят (смеется). Сыну очень нравится танцевать, петь, ходить на вечерние дискотеки, смотреть кино — вот недавно смотрели фильм про Гарри Поттера.

 

Ульяна Федосеенко, начальник ЦОТК, с сыном Антоном, 13 лет:

– Антон уже второй раз отдыхает в лагере «Новое поколение», ему здесь очень нравится! Дети находятся под присмотром, они сыты, всегда заняты интересными делами, играют в футбол и баскетбол, радостные и счастливые. А еще здесь нет интернета, они отдыхают от гаджетов. Мое материнское сердце совершенно спокойно.

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Родительский день от Щекиноазота, Фото: 53
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 54
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 55
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 56
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 57
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 58
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 59
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Родительский день от Щекиноазота, Фото: 134
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 135
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 136
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 137
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 138
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 139
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 140
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 141
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 142
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 143
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 144
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 145
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 146
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 147
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 148
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 149
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 150
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 151
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 152
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 153
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 154
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 155
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 156
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 157
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 158
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 159
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 160
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 161
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 162
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 163
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 164
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 165
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 166
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 167
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 168
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 169
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 170
Родительский день от Щекиноазота, Фото: 171
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Родительский день от Щекиноазота, Фото: 173
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Родительский день от Щекиноазота, Фото: 175
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:11 0
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