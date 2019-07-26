Тульский рецидивист после бурной ночи обокрал случайную знакомую

Молодой человек похитил у девушки смартфон стоимостью 50 тысяч рублей.

Приговором Центрального районного суда ранее судимый 19-летний туляк признан виновным в совершении кражи с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 23 марта осужденный в одном из городских кафе познакомился с девушкой. Через некоторое время молодые люди решили продолжить знакомство в квартире потерпевшей.

После совместного употребления спиртных напитков злоумышленник дождался, когда жертва уснет и украл её смартфон стоимостью 50 000 рублей. Гаджет вор сбыл в одной из торговых палаток рядом с Центральным рынком. Суд приговорил рецидивиста к 21 месяцу лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.