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Тульский рецидивист после бурной ночи обокрал случайную знакомую

Тульский рецидивист после бурной ночи обокрал случайную знакомую

Молодой человек похитил у девушки смартфон стоимостью 50 тысяч рублей.

Приговором Центрального районного суда ранее судимый 19-летний туляк признан виновным в совершении кражи с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 23 марта осужденный в одном из городских кафе познакомился с девушкой. Через некоторое время молодые люди решили продолжить знакомство в квартире потерпевшей.

После совместного употребления спиртных напитков злоумышленник дождался, когда жертва уснет и украл её смартфон стоимостью 50 000 рублей. Гаджет вор сбыл в одной из торговых палаток рядом с Центральным рынком. Суд приговорил рецидивиста к 21 месяцу лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:35 +4
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