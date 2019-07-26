В Алексинском районе второй день ищут 78-летнюю пенсионерку
Александра Александровна Миронова ушла из дома 24 июля и не вернулась.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области оказать содействие в поисках 78-летней Александры Александровны Мироновой, которая 24 июля 2019 года ушла из дома и не вернулась.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы седые, короткие. Была одета в платье с коротким рукавом с цветами, тапочки на резиновой подошве красного цвета. Может нуждаться в медицинской помощи.
Если вам что-либо известно о местонахождении пенсионерки, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)443-14-80 или 112.
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