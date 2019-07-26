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В Алексинском районе второй день ищут 78-летнюю пенсионерку

В Алексинском районе второй день ищут 78-летнюю пенсионерку

Александра Александровна Миронова ушла из дома 24 июля и не вернулась.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области оказать содействие в поисках 78-летней Александры Александровны Мироновой, которая 24 июля 2019 года ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы седые, короткие. Была одета в платье с коротким рукавом с цветами, тапочки на резиновой подошве красного цвета. Может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о местонахождении пенсионерки, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)443-14-80 или 112.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:18 +2
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