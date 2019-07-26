Пропавший в Алексине мужчина умер не криминальной смертью
Об этом редакции рассказала сестра мужчины.
В заключении патологоанатома говорится, что точную причину смерти Романа Чеснакова установить невозможно. При этом повреждений на теле мужчины не обнаружено, что говорит о естественной смерти.
То есть первоначальная версия о том, что мужчина умер от асфиксии, не нашла подтверждения в ходе выяснения обстоятельств произошедшего.
Предположительно, он отправился гулять, почувствовал себя внезапно плохо и следствие этого скончался.
Роман пропал 6 июля, но обнаружить его тело удалось только 21 июля в лесопосадке недалеко от его дома. Согласно заключению патологоанатомов, он скончался в день исчезновения.
Редакция Myslo приносит соболезнования родственникам Романа Чеснакова.
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