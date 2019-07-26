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Пропавший в Алексине мужчина умер не криминальной смертью

Пропавший в Алексине мужчина умер не криминальной смертью

Об этом редакции рассказала сестра мужчины.

В заключении патологоанатома говорится, что точную причину смерти Романа Чеснакова установить невозможно. При этом повреждений на теле мужчины не обнаружено, что говорит о естественной смерти.

То есть первоначальная версия о том, что мужчина умер от асфиксии, не нашла подтверждения в ходе выяснения обстоятельств произошедшего.

Предположительно, он отправился гулять, почувствовал себя внезапно плохо и следствие этого скончался. 

Роман пропал 6 июля, но обнаружить его тело удалось только 21 июля в лесопосадке недалеко от его дома.  Согласно заключению патологоанатомов, он скончался в день исчезновения. 

Редакция Myslo приносит соболезнования родственникам Романа Чеснакова.

 
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:16 +1
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АлексинТульская область

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