Туляки отправили в Иркутскую область более 100 посылок с гуманитарной помощью

Волонтёры отряда «Доброволец» из Ефремова отправили пострадавшим от наводнения жителей около 15 посылок.

Жители Тульской области направили в пострадавшие от наводнения районы Иркутской области более 100 посылок и бандеролей с гуманитарной помощью. Самыми активными стали жители Ефремова – представители волонтёрского отряда «Доброволец». Они отправили в затопленные районы около 15 посылок.

В первую очередь, пострадавшим от наводнения жителям требуются средства личной гигиены и нескоропортящиеся продукты питания, а также моющие и дезинфицирующие средства, постельное белье, одежда и обувь, полотенца, подушки, одеяла и средства связи.

Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы отправителем. «Почта России» доставит все посылки бесплатно. Отправить посылку можно по адресу: