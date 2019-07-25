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Пьяный житель Ефремова, заготавливая дрова, отрубил себе руку

Пьяный житель Ефремова, заготавливая дрова, отрубил себе руку

Мужчину экстренно направили вертолётом санавиации в одну из столичных больниц.

Как стало известно Myslo, в четверг, 25 июля, житель Ефремова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заготавливал дрова и случайно отрубил себе кисть руки.

Для транспортировки пострадавшего в медучреждение был вызван вертолёт санавиации. Медики добрались до Ефремова за 25 минут. Вернувшись в Тулу для дозаправки, медицинский «Ансат» взял курс на Москву – в клинической больнице имени М. Е. Жадкевича пациенту проведут операцию и пришьют отрубленную кисть. Мужчина находится в состоянии средней тяжести, он в сознании.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:12 +6
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