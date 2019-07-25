Пьяный житель Ефремова, заготавливая дрова, отрубил себе руку

Как стало известно Myslo, в четверг, 25 июля, житель Ефремова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заготавливал дрова и случайно отрубил себе кисть руки.

Для транспортировки пострадавшего в медучреждение был вызван вертолёт санавиации. Медики добрались до Ефремова за 25 минут. Вернувшись в Тулу для дозаправки, медицинский «Ансат» взял курс на Москву – в клинической больнице имени М. Е. Жадкевича пациенту проведут операцию и пришьют отрубленную кисть. Мужчина находится в состоянии средней тяжести, он в сознании.