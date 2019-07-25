На одном из ключевых перекрёстков Пролетарского района изменится схема движения

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В связи с необходимостью увеличения пропускной способности ул. Демидовская Плотина и минимизации пробок на прилегающих участках, во время ремонта Баташевского моста будет временно изменена схема движения. Изменения вступят в силу с 9.00 субботы, 27 июля.

На пересечении улиц Епифанской и Пролетарской будет установлен дорожный знак 4.1.6 «Движение направо или налево». Дополнительно по ул. Демидовская Плотина на участке от ул. Осташева до ул. Пролетарской будут установлены знаки 5.15.1 «Направления движения по полосам».

Машины, движущиеся по ул. Епифанской, перед пересечением с ул. Пролетарской должны будут повернуть налево или направо, а транспортные средства, движущиеся по ул. Демидовская Плотина на участке от ул. Осташева до ул. Пролетарской, при движении в сторону ул. Пролетарской должны поворачивать налево с трамвайных путей, либо двигаться прямо по проезжей части.

Кроме того, будет на 24 секунды увеличена фаза зеленого сигнала светофора для движения по ул. Демидовская Плотина и ул. Епифанской через ул. Пролетарскую. Перед перекрестком со стороны ул. Епифанской будут установлены два щита с информацией об изменении схемы движения.