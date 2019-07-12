Водителя «Тулгорэлектротранса» осудили за присвоение топлива

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Мировой суд судебного участка № 62 Привокзального района Тулы вынес приговор 35-летнему мужчине. Он признан виновным в ч. 1 ст. 160 УК РФ — присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Суд установил, что мужчина, работая водителем автобуса «Тулгорэлектротранса», в период с 27 по 31 марта 2019 г. присвоил дизельное топливо, принадлежащее предприятию. Он похитил 480 литров на сумму 18 523 рубля 20 копеек.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, виновник возместил ущерб. Суд назначил мужчине наказание в виде 3-х месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработной платы.

Приговор в законную силу не вступил.