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Праздничное богослужение в храме Святых апостолов Петра и Павла. Большой фоторепортаж
Фото Макса Останкина.

Праздничное богослужение в храме Святых апостолов Петра и Павла. Большой фоторепортаж

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел, согласно церковному преданию, приняли святое мученичество в один день – 29 июня (12 июля).

Этот храм, величественный и красивый, с ротондой, знают многие туляки — он стоит в сквере Афганцев на ул. Ленина, 28.

12 июля 2019 года праздничное богослужение здесь провел Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Сначала он благословил всех прихожан, а в конце богослужения вместе с ними совершил Крестный ход вокруг храма.

Закончилось торжественное богослужение чаепитием на свежем воздухе.

Оксана Валентиновна, прихожанка:

– Мы каждый раз в этот святой праздник приезжаем в этот храм. Это праздник нашей семьи — у нас подрастают Петр и Павел. Они были крещены в честь святых апостолов Петра и Павла. Сегодня состоялось замечательное богослужение, праздничное, волнительное, даже мурашки бегали по коже.

Татьяна Орлова, прихожанка:

– Пока есть силы, хожу и буду ходить в этот храм по воскресным дням обязательно — это как закон. А еще по большим праздникам, поэтому сегодня я с большой радостью пришла сюда. Сегодня же храмовый наш праздник, радость великая! Богослужение было на высшем уровне. Меня переполняет духовная радость.

Ольга Панова, прихожанка:

– Я пришла сегодня сюда со своими детьми: Натальей, Катей и Софьей. Сегодня столько прихожан в этом храме! Много гостей, все очень торжественно и красиво, храм украшен, у людей чувствуется настроение праздника. Все вспоминают Петра и Павла, здорово прийти на праздничную службу в храм.

Таким благолепным и красивым храм был не всегда. Здание храма было построено почти четыреста лет назад. Прихожанами церкви была семья писателя Викентия Вересаева и многие другие известные люди города. В храме находились Тихвинская икона Пресвятой Богородицы, Казанская икона Божией Матери.

После революции долгое время храм был заброшен. В 1960-х годах в помещениях закрытой церкви находились склады — сначала «Заготзерна», а позже завода резино-технических изделий. Потом некоторое время здесь был склад медикаментов муниципального учреждения здравоохранения. Для хранения товаров ротонду храма разделили на два этажа. На месте алтаря и иконостаса построили колонны для поддержания деревянного настила. Для поднятия грузов наверх на втором этаже установили лебёдку. Все окна закрыли кирпичами и досками.

В декабре 2011 года началась полная реставрация храма. В том же году храм во имя Святых первоверховных апостолов Петра и Павла был передан Тульской епархии.

Первое богослужение произошло здесь 12 июля 2011 года. Тогда Митрополит Алексий отслужил молебен в честь святых апостолов Петра и Павла и панихиду по погибшим в крушении теплохода «Булгария».

30 декабря 2015 года на колокольне храма установили 8 колоколов для малой звонницы. Самый маленький колокол весит 4 кг, самый большой — 460 кг. Под Новый год, 31 декабря 2015 года, в храме отслужил Божественную литургию и совершил Великое освящение храма Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Протоиерей Сергий Крючков, настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла:

– Храм действует уже восемь лет. За это время он изменился глобально. Здесь полы были земляные, каждое окно — отдельная комната, стенки и перегородки были из шлакоблоков. Крыша вся текла, верхних окон не было. Там летали голуби, жили мыши. С Божией помощью, потихонечку, храм мы восстановили.

Отец Сергий с огромной благодарностью принимает участие и помощь в восстановлении уникального храма от каждого человека, коллектива, и с особенной теплотой отзывается о компании «Щекиноазот» и ее президенте Борисе Соколе. На их средства удалось провести огромный объем особо дорогостоящих реставрационных работ.

– Неоценимую помощь оказал президент компании «Щекиноазот» Борис Александрович Сокол, он проявил активность и инициативу, взялся за это дело так, что мы едва успевали за ним. Средства вложены большие. Но, помимо денег, дело здесь и в самом подходе к реставрации этого храма. Он вкладывает сюда свою душу…

В храме есть настоящие уникальные реликвии. Например, мощи праведной Анны, матери Богородицы, и преподобного Романа Сладкопевца — их можно встретить очень редко.

С сегодняшнего дня они будут постоянно пребывать в нашем храме, их тоже передали нам в дар. Эти уникальные мощи станут большим подспорьем и духовным утешением для туляков и гостей нашего города.

Я слышал, как сегодня благодарили владыку за теплую службу. Пел прекрасно наш мужской хор, многие прихожане тоже пели. Очень приятное ощущение осталось.

Сегодня было много прихожан, кто-то пришел из других приходов — это уже традиция русского народа: в престольные праздники ходить в гости.

А потом люди собрались у самовара, это наши прихожане выпекают пироги, угощают друг друга, пробуют, у кого вкуснее. Самовар, в советский период его называли буфетным, в него входят четыре ведра воды. Сегодня мы прихожан утешали еще и маленьким чаепитием.

Галерея
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 1
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 2
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 3
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 4
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 5
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 6
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 7
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 8
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 9
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 10
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 11
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 12
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 13
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 14
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 15
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 16
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 17
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 18
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 19
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 20
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 21
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 22
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 23
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 24
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 25
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 26
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 27
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 28
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 29
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 30
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 31
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 32
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 33
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 34
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 35
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 36
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 37
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 38
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 39
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 40
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 41
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 42
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 43
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 44
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 45
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 46
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 47
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 48
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 49
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 50
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 51
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 52
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 53
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 54
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 55
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 56
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 57
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 58
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 59
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 60
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 61
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 62
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 63
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 64
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 65
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 66
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 67
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 68
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 69
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 70
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 71
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 72
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 73
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 74
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 75
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 76
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 77
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 78
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 79
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 80
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 81
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 82
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 83
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 84
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 85
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 86
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 87
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 88
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 89
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 90
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 91
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 92
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 93
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 94
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 95
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 96
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 97
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 98
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 99
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 100
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 101
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 102
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 103
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 104
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 105
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 106
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 107
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 108
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 109
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 110
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 111
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 112
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 113
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 114
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 115
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 116
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 117
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 118
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 119
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 120
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 121
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 122
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 123
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 124
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 125
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 126
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 127
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 128
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 129
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 130
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 131
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 132
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 133
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 134
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 135
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 136
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 137
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 138
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 139
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 140
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 141
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 142
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 143
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 144
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 145
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 146
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 147
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 148
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 149
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 150
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 151
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 152
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 153
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 154
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 155
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 156
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 157
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 158
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 159
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 160
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 161
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 162
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 163
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 164
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 165
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 166
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 167
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 168
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 169
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 170
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 171
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 172
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 173
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 174
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 175
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 176
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 177
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 178
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 179
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 180
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 181
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 182
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 183
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 184
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 185
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 186
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 187
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 188
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 189
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 190
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 191
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 192
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 193
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 194
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 195
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 196
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 197
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 198
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 199
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 200
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 201
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 202
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 203
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 204
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 205
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 206
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 207
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 208
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 209
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 210
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 211
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 212
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 213
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 214
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 215
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 216
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 217
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 218
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 219
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 220
12 июля. Праздничное богослужение в храме Святых Петра и Павла, Фото: 221
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:47 +5
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В ближайшие часы в Туле ожидается гроза
В ближайшие часы в Туле ожидается гроза
Водителя «Тулгорэлектротранса» осудили за присвоение топлива
Водителя «Тулгорэлектротранса» осудили за присвоение топлива
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