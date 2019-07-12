Праздничное богослужение в храме Святых апостолов Петра и Павла. Большой фоторепортаж

Фото Макса Останкина.

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел, согласно церковному преданию, приняли святое мученичество в один день – 29 июня (12 июля).

Этот храм, величественный и красивый, с ротондой, знают многие туляки — он стоит в сквере Афганцев на ул. Ленина, 28.

12 июля 2019 года праздничное богослужение здесь провел Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Сначала он благословил всех прихожан, а в конце богослужения вместе с ними совершил Крестный ход вокруг храма.

Закончилось торжественное богослужение чаепитием на свежем воздухе.

Оксана Валентиновна, прихожанка:

– Мы каждый раз в этот святой праздник приезжаем в этот храм. Это праздник нашей семьи — у нас подрастают Петр и Павел. Они были крещены в честь святых апостолов Петра и Павла. Сегодня состоялось замечательное богослужение, праздничное, волнительное, даже мурашки бегали по коже.

Татьяна Орлова, прихожанка:

– Пока есть силы, хожу и буду ходить в этот храм по воскресным дням обязательно — это как закон. А еще по большим праздникам, поэтому сегодня я с большой радостью пришла сюда. Сегодня же храмовый наш праздник, радость великая! Богослужение было на высшем уровне. Меня переполняет духовная радость.

Ольга Панова, прихожанка:

– Я пришла сегодня сюда со своими детьми: Натальей, Катей и Софьей. Сегодня столько прихожан в этом храме! Много гостей, все очень торжественно и красиво, храм украшен, у людей чувствуется настроение праздника. Все вспоминают Петра и Павла, здорово прийти на праздничную службу в храм.

Таким благолепным и красивым храм был не всегда. Здание храма было построено почти четыреста лет назад. Прихожанами церкви была семья писателя Викентия Вересаева и многие другие известные люди города. В храме находились Тихвинская икона Пресвятой Богородицы, Казанская икона Божией Матери.

После революции долгое время храм был заброшен. В 1960-х годах в помещениях закрытой церкви находились склады — сначала «Заготзерна», а позже завода резино-технических изделий. Потом некоторое время здесь был склад медикаментов муниципального учреждения здравоохранения. Для хранения товаров ротонду храма разделили на два этажа. На месте алтаря и иконостаса построили колонны для поддержания деревянного настила. Для поднятия грузов наверх на втором этаже установили лебёдку. Все окна закрыли кирпичами и досками.

В декабре 2011 года началась полная реставрация храма. В том же году храм во имя Святых первоверховных апостолов Петра и Павла был передан Тульской епархии.

Первое богослужение произошло здесь 12 июля 2011 года. Тогда Митрополит Алексий отслужил молебен в честь святых апостолов Петра и Павла и панихиду по погибшим в крушении теплохода «Булгария».

30 декабря 2015 года на колокольне храма установили 8 колоколов для малой звонницы. Самый маленький колокол весит 4 кг, самый большой — 460 кг. Под Новый год, 31 декабря 2015 года, в храме отслужил Божественную литургию и совершил Великое освящение храма Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Протоиерей Сергий Крючков, настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла:

– Храм действует уже восемь лет. За это время он изменился глобально. Здесь полы были земляные, каждое окно — отдельная комната, стенки и перегородки были из шлакоблоков. Крыша вся текла, верхних окон не было. Там летали голуби, жили мыши. С Божией помощью, потихонечку, храм мы восстановили.

Отец Сергий с огромной благодарностью принимает участие и помощь в восстановлении уникального храма от каждого человека, коллектива, и с особенной теплотой отзывается о компании «Щекиноазот» и ее президенте Борисе Соколе. На их средства удалось провести огромный объем особо дорогостоящих реставрационных работ.

– Неоценимую помощь оказал президент компании «Щекиноазот» Борис Александрович Сокол, он проявил активность и инициативу, взялся за это дело так, что мы едва успевали за ним. Средства вложены большие. Но, помимо денег, дело здесь и в самом подходе к реставрации этого храма. Он вкладывает сюда свою душу…

В храме есть настоящие уникальные реликвии. Например, мощи праведной Анны, матери Богородицы, и преподобного Романа Сладкопевца — их можно встретить очень редко.

С сегодняшнего дня они будут постоянно пребывать в нашем храме, их тоже передали нам в дар. Эти уникальные мощи станут большим подспорьем и духовным утешением для туляков и гостей нашего города.

Я слышал, как сегодня благодарили владыку за теплую службу. Пел прекрасно наш мужской хор, многие прихожане тоже пели. Очень приятное ощущение осталось.

Сегодня было много прихожан, кто-то пришел из других приходов — это уже традиция русского народа: в престольные праздники ходить в гости.

А потом люди собрались у самовара, это наши прихожане выпекают пироги, угощают друг друга, пробуют, у кого вкуснее. Самовар, в советский период его называли буфетным, в него входят четыре ведра воды. Сегодня мы прихожан утешали еще и маленьким чаепитием.