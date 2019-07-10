Какие улицы Тулы останутся без электричества 11 июля
Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат дома по следующим адресам:
- Торховский пр-д, 4,
- ул. Кауля, 51 к. 1, 49 к. 1, 47 к. 1, 45 к. 1, 49-а,
- ул. Лозинского, 22/53,
- ул. Тимирязева, 89,
- п. Хомяково: ул. Хомяковская, 2, 3-а, 7, 12,
- Хомяковский пр-д, 7, 11, 11-а,
- ул. Берёзовская,
- ул. Ф. Энгельса, 14, 12,
- ул. Ленина, 21, 28,
- ул. Демонстрации, 1,
- ул. Ползунова, 21,
- п. Горелки: ул. Партизанская, 21, 34-а,
- ул. Горельская, 8,
- ул. Бардина, 8, 10, 12, 14,
- ул. Кутузова, 122-140 (чётн), 133-175 (нечётн.),
- ул. Мартеновская, 6, 10, 20-29,
- ул. Доватора, 3, 7,
- ул. Гайдара, 9, 11, 13, 15,
- ул. Аносова, 5, 7,
- ул. М. Мазая, 1-9, 23, 25,
- ул. Столетова, 2,
- ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3,
- ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- ул. Коксовая, 1, 2,
- ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Подъёмная, 1-14,
- ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.), 28,
- ул. Севастопольская, 4-26,
- ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.),
- ул. Бункерная, 71,
- ул. Волкова, 26, 29,
- ул. 2-а Песчаная, 42,
- ул. 3-я Песчаная, 37-51 (нечётн.),
- 7-й Песчаный пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- 8-й Песчаный пр-д, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
- 9-й Песчаный пр-д, 2-14 (чётн.),
- ул. Декабристов, 168-174 (чётн.),
- ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Циолковского, 14-а-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),
- ул. Щорса, 1,
- пер. Циолковского, 22,
- ул. Шевченко, 26,
- п. Трудовой, 51, 85-98, 104, 105, 107-114.
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