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В центре Тулы водитель «Ниссана» проехал через двойную сплошную: видео

В центре Тулы водитель «Ниссана» проехал через двойную сплошную: видео

Нарушение ПДД попало в объектив видеорегистратора соседнего автомобиля.

Очевидцы прислали в редакцию Myslo очередное видео с нарушением ПДД. Водитель Nissan X-Trail пересёк двойную сплошную линию на проспекте Ленина, недалеко от пересечения с ул. 9 Мая.

По словам автора видео, иномарка повернула с проспекта налево – в проезд, ведущий к многоэтажке. Напомним, согласно КоАП за пересечение одиночной или двойной сплошной линии предусмотрен штраф в 5000 рублей.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:40 +3
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Тулапроспект Ленина

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