В центре Тулы водитель «Ниссана» проехал через двойную сплошную: видео

Очевидцы прислали в редакцию Myslo очередное видео с нарушением ПДД. Водитель Nissan X-Trail пересёк двойную сплошную линию на проспекте Ленина, недалеко от пересечения с ул. 9 Мая.

По словам автора видео, иномарка повернула с проспекта налево – в проезд, ведущий к многоэтажке. Напомним, согласно КоАП за пересечение одиночной или двойной сплошной линии предусмотрен штраф в 5000 рублей.