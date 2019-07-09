новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 10 июля: облачно, дождливо и ветрено
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 10 июля: облачно, дождливо и ветрено

Синоптики обещают к вечеру грозы. Атмосферное давление низкое.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшой дождь (до 3 мм), вечером возможны грозы.

Ветер западной четверти 5-10 м/с, при грозе усиление ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +8 до +13 градусов, днём – от +17 до +22. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на Калужском шоссе женщина за рулем «Пежо» устроила массовое ДТП
В Туле на Калужском шоссе женщина за рулем «Пежо» устроила массовое ДТП
В центре Тулы водитель «Ниссана» проехал через двойную сплошную: видео
В центре Тулы водитель «Ниссана» проехал через двойную сплошную: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.