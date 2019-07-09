Погода в Туле 10 июля: облачно, дождливо и ветрено

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшой дождь (до 3 мм), вечером возможны грозы.

Ветер западной четверти 5-10 м/с, при грозе усиление ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +8 до +13 градусов, днём – от +17 до +22. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.