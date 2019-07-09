Какие улицы Тулы будут обесточены 10 июля
Плановые работы пройдут в областном центре с 10 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- Торховский пр-д, 4,
- ул. Советская, 57,
- ул. Скуратовская, 122, 114, 124, 116, 120,
- Щёкинское шоссе, 1,
- пр-т Ленина, 165, 167, 169, 171,
- ул. Кауля, 78, 47, 45, 49, 51, 82, 76-102 (чётн.),
- ул. Тимирязева, 89, 61,
- ул. Лозинского (Дивизионная), 2-28 (чётн.), 1-35 (нечётн.),
- ул. П. Алексеева, 39, 68-76 (чётн.), 55-а-69-а (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 77,
- ул. Кирова, 124-156 (чётн.), 115, 121-131 (нечётн.),
- ул. Декабристов, 55-75 (нечётн.), 82-108 (чётн.),
- ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),
- ул. Декабристов, 54-76 (чётн.), 41-а-51 (нечётн.), 94,
- ул. Марата, 156,
- ул. Бабарыкина, 1,
- ул. Галкина, 292-300 (чётн.), 300-а, 263-285 (нечётн.),
- ул. Гончарова, 23-33,
- ул. Писемского, 17-49 (нечётн.), 18-54 (чётн.),
- ул. Красина, 60-72 (чётн.), 59-71 (нечётн.),
- ул. Гагарина, 3-11 (нечётн.),
- ул. Аносова, 4, 6,
- ул. Бардина, 1, 3,
- ул. М. Мазая, 19,
- ул. Приупская, 26, 27, 28, 28-а, 14,
- п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30,
- ул. Жуковского, 5-11,
- ул. Никитина, 5-11, 15-37,
- ул. Л. Толстого, 8, 10,
- ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.),
- ул. Чернышевского, 3-18,
- ул. Белинского, 2-14 (чётн.),
- п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118-а (чётн.), 29-73 (нечётн.), 77-а,
- пер. Колхозный, 2.
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