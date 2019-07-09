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Какие улицы Тулы будут обесточены 10 июля

Какие улицы Тулы будут обесточены 10 июля

Плановые работы пройдут в областном центре с 10 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • Торховский пр-д, 4,
  • ул. Советская, 57,
  • ул. Скуратовская, 122, 114, 124, 116, 120,
  • Щёкинское шоссе, 1,
  • пр-т Ленина, 165, 167, 169, 171,
  • ул. Кауля, 78, 47, 45, 49, 51, 82, 76-102 (чётн.),
  • ул. Тимирязева, 89, 61,
  • ул. Лозинского (Дивизионная), 2-28 (чётн.), 1-35 (нечётн.),
  • ул. П. Алексеева, 39, 68-76 (чётн.), 55-а-69-а (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 77,
  • ул. Кирова, 124-156 (чётн.), 115, 121-131 (нечётн.),
  • ул. Декабристов, 55-75 (нечётн.), 82-108 (чётн.),
  • ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),
  • ул. Декабристов, 54-76 (чётн.), 41-а-51 (нечётн.), 94,
  • ул. Марата, 156,
  • ул. Бабарыкина, 1,
  • ул. Галкина, 292-300 (чётн.), 300-а, 263-285 (нечётн.),
  • ул. Гончарова, 23-33,
  • ул. Писемского, 17-49 (нечётн.), 18-54 (чётн.),
  • ул. Красина, 60-72 (чётн.), 59-71 (нечётн.),
  • ул. Гагарина, 3-11 (нечётн.),
  • ул. Аносова, 4, 6,
  • ул. Бардина, 1, 3,
  • ул. М. Мазая, 19,
  • ул. Приупская, 26, 27, 28, 28-а, 14,
  • п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30,
  • ул. Жуковского, 5-11,
  • ул. Никитина, 5-11, 15-37,
  • ул. Л. Толстого, 8, 10,
  • ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.),
  • ул. Чернышевского, 3-18,
  • ул. Белинского, 2-14 (чётн.),
  • п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118-а (чётн.), 29-73 (нечётн.), 77-а,
  • пер. Колхозный, 2.
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:48 +1
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