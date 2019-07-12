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Туляков приглашают на летний турнир по буги-вуги «Самолет»
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на летний турнир по буги-вуги «Самолет»

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Тульская региональная общественная организация «Клуб свинговых танцев» приглашает туляков совершить путешествие на борту «Самолета».

14 июля с 13.00 до 22.00 на эстраде Центрального парка им. П. П. Белоусова пройдет крупнейший в России турнир по буги-вуги под открытым небом. Это необычное соревнование, в котором пары для каждого нового танца будут совпадать случайным образом, и на танцполе будет царить импровизация.

Более 150 танцоров уже приобрели билеты на этот танцевальный «рейс». Среди них — «пассажиры» из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Орла, Сочи и, конечно, Тулы.

В турнире несколько категорий:

  • «БИЗНЕС-класс» (для опытных танцоров),
  • «ЭКОНОМ-класс» (для всех желающих),
  • «Лётная школа» (для новичков),
  • «АСы лётной школы» (для сеньоров от 40 лет),
  • «Детское кресло» (для юниоров до 17 лет),
  • «Камикадзе» (для любителей очень быстрой музыки).

По окончании турнира столичная группа Boogie Woogie Boom «заправит» «Самолёт» топливом высочайшего класса — на турнире прозвучат знаменитые хиты рок-н-ролла и буги-вуги в живом исполнении.

Вход свободный.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:23 0
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