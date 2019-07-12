Туляков приглашают на летний турнир по буги-вуги «Самолет»

Фото из архива Myslo.

Тульская региональная общественная организация «Клуб свинговых танцев» приглашает туляков совершить путешествие на борту «Самолета».

14 июля с 13.00 до 22.00 на эстраде Центрального парка им. П. П. Белоусова пройдет крупнейший в России турнир по буги-вуги под открытым небом. Это необычное соревнование, в котором пары для каждого нового танца будут совпадать случайным образом, и на танцполе будет царить импровизация.

Более 150 танцоров уже приобрели билеты на этот танцевальный «рейс». Среди них — «пассажиры» из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Орла, Сочи и, конечно, Тулы.

В турнире несколько категорий:

«БИЗНЕС-класс» (для опытных танцоров),

«ЭКОНОМ-класс» (для всех желающих),

«Лётная школа» (для новичков),

«АСы лётной школы» (для сеньоров от 40 лет),

«Детское кресло» (для юниоров до 17 лет),

«Камикадзе» (для любителей очень быстрой музыки).

По окончании турнира столичная группа Boogie Woogie Boom «заправит» «Самолёт» топливом высочайшего класса — на турнире прозвучат знаменитые хиты рок-н-ролла и буги-вуги в живом исполнении.

Вход свободный.